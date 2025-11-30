domingo 30  de  noviembre 2025
MÚSICA

MTV cierra la mayoría de sus cadenas y marca el fin de una época

MTV Music, MTV Hits y sus programas de música de los años 80 y 90 cerrarán en el Reino Unido y en otros países en los próximos meses

J Balvin actúa en la edición 2025 de los premios MTV Music Awards.

J Balvin actúa en la edición 2025 de los premios MTV Music Awards.

AFP

LONDRES.- En 1981, la cadena de televisión musical MTV inauguró una nueva era para la cultura pop al abrir su programación con el videoclip de una canción de título elocuente: "Video Killed the Radio Star" ("El video mató a la estrella de radio").

Más de cuatro décadas después, la cadena, ahora propiedad del gigante Paramount Skydance y enfrentada a la feroz competencia de plataformas como TikTok y YouTube, se prepara para desconectar la mayoría de sus señales internacionales.

Lee además
Series de Netflix.
PLATAFORMAS

Estrenos de diciembre 2025 en Netflix, Prime Video, HBO, Disney + y Apple TV
El misterioso Grabber regresa de la muerte para seguir cobrando víctimas en Black Phone 2. video
CINE

"Black Phone 2", el homenaje de Scott Derrickson al terror de los 70

MTV Music, MTV Hits y sus programas de música de los años 80 y 90 cerrarán en el Reino Unido y en otros países en los próximos meses, indicaron a la AFP fuentes de Paramount.

Estas cadenas dejarán de emitir a finales de año en Francia, Alemania, Polonia, Australia y Brasil, según varios medios.

Algunas cadenas musicales de MTV seguirán al aire en Estados Unidos, y la señal principal MTV HD permanecerá disponible en el Reino Unido, pero con un enfoque en entretenimiento más que en música.

Para muchos fanáticos y antiguos presentadores de MTV, que en la cúspide de la cadena eran seguidos por decenas de millones de personas, esto marca el fin de una era.

Todo lo que hacía de MTV una cadena culturalmente "revolucionaria" ya no existe, explica a la AFP Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular.

El auge del streaming, TikTok y YouTube "transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes", subraya.

El público ahora busca "inmediatez e interactividad", cosas que los videos en la televisión tradicional ya no pueden ofrecer.

Experimentación

James Hyman, que dirigió y produjo programas de baile para MTV Europa en los años 90, reconoce que la cadena construyó su prosperidad en una época en la que internet apenas comenzaba.

"Era emocionante, porque era prácticamente todo lo que la gente tenía", resalta.

Hyman y la presentadora neerlandesa Simone Angel fueron figuras clave de Party Zone, un programa sobre la cultura de los clubes nocturnos y de géneros musicales aún emergentes como el techno, el house o el trance.

Ambos dejaron MTV a principios de los años 2000, cuando MTV Europa se dividió en señales regionales y se reorientó hacia programas de telerrealidad.

Para Angel, el declive de MTV comenzó cuando se alejó de contenidos musicales originales y vanguardistas, esenciales para dar visibilidad a nuevos artistas.

"Al principio MTV Europa no solo buscaba el lucro. La idea de experimentación hacía que la cadena fuese emocionante", destaca.

Según el organismo británico de medición de audiencia, MTV Music apenas llegaba a 1,3 millones de hogares británicos en julio de 2025, frente a más de 10 millones para las señales de MTV en Reino Unido e Irlanda en 2001.

En el acrónimo MTV, "la 'M' significaba música y eso desapareció", lamenta Hyman.

En su casa de Londres, el presentador conserva las cintas VHS de los programas que produjo para Party Zone. En ellas están almacenados clips de los años 90, entrevistas con artistas de la época, videos musicales experimentales y peinados extravagantes.

Michael Jackson y Madonna

El cierre de canales en muchos países "marca definitivamente el fin de una época en la forma de experimentar la música, tanto visual como culturalmente, porque MTV transformó fundamentalmente la música pop", dice Fairclough.

"MTV era tan poderosa que definía la cultura juvenil", señala también Hyman, recordando su influencia sobre la moda, el cine y la música.

Hay momentos históricos, como el estreno del videoclip "Thriller" de Michael Jackson, o la actuación de Madonna con "Like a Virgin" en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) de 1984 que permancerán en la memoria.

Desde el anuncio del cierre próximo de las cadenas musicales, Hyman y Angel hacen un llamado a Paramount para que sus archivos sean accesibles al público que, según ellos, aún quiere ver MTV.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

De Miami a la tierra de fuego y hielo a bordo del nuevo avión de Icelandair

Alejandro Sanz sobre Rosalía: "Es una digna representante de nuestra cultura"

El artista colombiano Chabuco regresa con nueva temporada de podcast

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida