martes 6  de  enero 2026
Muere Béla Tarr, director del clásico húngaro "Tango satánico"

El maestro del cine húngaro es conocido por Satantango (Tango Satánico, 1994), una película de siete horas sobre el derrumbe del comunismo en Europa del Este

El director y guionista húngaro Bela Tarr posa con el trofeo de su premio honorífico durante la 36ª ceremonia de los Premios del Cine Europeo en Berlín, el 9 de diciembre de 2023.

AFP / Odd Andersen

AFP / Odd Andersen

BUDAPEST.- El legendario cineasta húngaro Béla Tarr, conocido por sus planos secuencia y sus películas de varias horas en blanco y negro que retratan paisajes desolados, falleció el martes a los 70 años. Su fallecimiento fue anunciado por la agencia de prensa MTI, citando una declaración del director Bence Fliegauf en nombre de la familia.

"Con profunda tristeza anunciamos que el director Béla Tarr ha fallecido a primera hora de esta mañana tras una larga y grave enfermedad", indicó la asociación de cineastas húngaros en un comunicado.

El maestro del cine húngaro, fallecido tras una larga enfermedad, es conocido entre otros por Satantango (Tango Satánico, 1994), una película de siete horas sobre el derrumbe del comunismo en Europa del Este y su declive material y espiritual.

La obra es una adaptación de la novela del mismo nombre del premio Nobel de Literatura de László Krasznahorkai, con el que colaboró en varias ocasiones.

"Ha muerto el hombre más libre que he conocido", reaccionó el alcalde de Budapest en un comunicado, elogiando su amor por "lo que es esencial en el ser humano: la dignidad humana".

Trayectoria

Nacido el 21 de julio de 1955 en la ciudad universitaria de Pécs, en el suroeste de Hungría, Béla Tarr rodó su primera película amateur a los 16 años, que abordaba la vida de los trabajadores gitanos.

Seis años después, en 1977, realizó su primer largometraje, Nido familiar, con el apoyo del estudio de cine experimental Béla Balázs, en Budapest, donde se formó como director.

Es autor del primer largometraje independiente húngaro, La condena, proyectado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1988 y coescrito con László Krasznahorkai.

"Tuve la suerte de encontrar mi camino para sobrevivir: hacer películas es lo mío", declaraba en 2005 al diario francés Le Figaro.

Tarr, apodado el Tarkovski húngaro, en referencia al cineasta ruso Andréi Tarkovski, también rodó Macbeth en 1982 y Armonías de Werckmeister, presentada en Cannes en el año 2000.

Tras su último largometraje, El caballo de Turín, en 2011, anunció su retirada. Después solo realizó dos cortometrajes y se dedicó a enseñar cine en Hungría, Alemania y Francia.

FUENTE: AFP

