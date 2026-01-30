Muere Catherine O'Hara, legendaria actriz de comedia, a los 71 años

MIAMI.- El representante de Catherine O'Hara confirmó a la revista People este viernes 30 de enero que la legendaria actriz e ícono de comedia canadiense falleció a los 71 años. De momento, no se han dado a conocer más detalle sobre las circunstancias de su muerte.

O'Hara es conocida por sus papeles en películas clásicas como Beetlejuice, Mi Pobre Angelito y los falsos documentales de Christopher Guest como Best in Show.

TMZ fue el primer medio en informar sobre la noticia del fallecimiento de quien también fue estrella de la serie Schitt's Creek.

Trayectoria

O'Hara nació en Toronto en 1954. Era la segunda menor de siete hermanos; su padre trabajaba para la compañía ferroviaria Canadian Pacific Railway y su madre era agente inmobiliaria.

Su primer trabajo como actriz fue interpretar a la Virgen María en una obra de teatro navideña. Después de graduarse de la escuela secundaria, consiguió un trabajo como camarera en el teatro Second City de Toronto.

Se unió a la compañía en 1974. Uno de sus compañeros de reparto era el comediante Eugene Levy, quien se convertiría en uno de sus amigos y colaboradores más cercanos.

La actriz apareció en la comedia negra de Martin Scorsese de 1985, After Hours, y en Heartburn de 1986. En 1988, interpretó a Delia Deetz en Beetlejuice, la madrastra de Lydia, personaje interpretado por Winona Ryder. O'Hara retomó su papel en la secuela de 2024, Beetlejuice, Beetlejuice.

En 1990, fue elegida para interpretar a la madre de Kevin McCallister, el personaje de Macaulay Culkin, en la película Mi Pobre Angelito. Regresó en 1992 para la secuela.

En 2020, ganó el premio Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia por su papel en Schitt’s Creek, que protagonizó junto a su viejo amigo Eugene Levy.