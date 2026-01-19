Muere el cineasta Roger Allers, codirector del "Rey León"

WASHINGTON.- El director y guionista de películas de animación Roger Allers, quien fue codirector del exitoso Rey León , murió el sábado a los 76 años, anunció el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram.

"Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones", escribió Iger el domingo por la noche.

"Comprendía el poder de las grandes historias", apuntó Iger. "Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue siendo fuente de inspiración para el público en el mundo entero. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney", añadió.

Allers trabajó en varios clásicos de Disney, como Tron, La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdín, además del del Rey León (1994), uno de los mayores éxitos de esos estudios.

FUENTE: AFP