lunes 19  de  enero 2026
OBITUARIO

Muere el cineasta Roger Allers, codirector del "Rey León"

Allers trabajó en varios clásicos de Disney, como La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdín, además del del Rey León (1994)

El director y guionista Roger Allers.

El director y guionista Roger Allers.

Captura de pantalla/Youtube/ My Fashion Studio

WASHINGTON.- El director y guionista de películas de animación Roger Allers, quien fue codirector del exitoso Rey León, murió el sábado a los 76 años, anunció el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram.

"Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones", escribió Iger el domingo por la noche.

Lee además
28 Years Later: The Bone Temple nos muestra el lado más oscuro de los seres humanos.  video
CINE

Filme "28 Years Later: The Bone Temple". ¿Quiénes están enfermos?
El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.
MONARQUÍA

Príncipe Harry expresa en lo que sufrió por prácticas ilegales de un tabloide

"Comprendía el poder de las grandes historias", apuntó Iger. "Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue siendo fuente de inspiración para el público en el mundo entero. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney", añadió.

Allers trabajó en varios clásicos de Disney, como Tron, La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdín, además del del Rey León (1994), uno de los mayores éxitos de esos estudios.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Brooklyn Beckham acusa a David y Victoria Beckham de intentar dañar su matrimonio

Fiscalía de Noruega presenta nuevos cargos contra el hijo de la princesa Mette-Marit

Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala tras la captura de pandilleros.
PANDILLAS VIOLENTAS

Guatemala declara "estado de sitio" por ola de motines en las cárceles; nueve policías muertos

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los coches circulan durante una fuerte nevada en el centro de Nuuk, Groenlandia, el 19 de enero de 2026.
SEGURIDAD

EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"