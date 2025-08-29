viernes 29  de  agosto 2025
OBITUARIO

Muere el compositor Rodion Shchedrin, autor del ballet "Anna Karenina"

El músico se dio a conocer en los países occidentales con Carmen Suite, una partitura escrita en 1967 para ballet, que hizo brillar a su esposa en el escenario

La leyenda del ballet ruso Maya Plisetskaya sonríe a su esposo y compositor Rodion Shchedrin el 8 de noviembre de 2006 durante una conferencia de prensa dedicada a la entrega de sus archivos al Archivo Estatal Ruso de Literatura y Arte en Moscú. &nbsp;

La leyenda del ballet ruso Maya Plisetskaya sonríe a su esposo y compositor Rodion Shchedrin el 8 de noviembre de 2006 durante una conferencia de prensa dedicada a la entrega de sus archivos al Archivo Estatal Ruso de Literatura y Arte en Moscú.

 

AFP/Alexander Nemenov

MOSCÚ.- El compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de ballets mundialmente conocidos como Anna Karenina y Carmen Suite, falleció a los 92 años, anunció el viernes el Teatro Bolshói de Moscú.

Shchedrin, "uno de los mayores genios contemporáneos" cuyas "óperas, ballets y sinfonías se representan desde hace varias décadas en los escenarios más importantes del mundo", falleció durante la noche, indicó el Bolshói en un comunicado.

Lee además
La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
MÚSICA

Sabrina Carpenter estrena el álbum "Man's Best Friend"
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
EDUCACIÓN

Profesor de la Universidad de Yale crea curso sobre Bad Bunny

El compositor, viudo de la legendaria bailarina Maya Plisetskaya, fue "un fenómeno único y toda una época en la vida de la cultura musical mundial", subrayó el texto, lamentando una "enorme tragedia" y una "pérdida irreparable" para el mundo artístico.

Trayectoria

Nacido el 16 de diciembre de 1932 en Moscú, el músico se dio a conocer en los países occidentales con Carmen Suite, una partitura escrita en 1967 para ballet, que hizo brillar a su esposa en el escenario del célebre Bolshói.

Plisetskaya, coronada en el Bolshói como "prima ballerina assoluta", falleció en 2015.

Inspirándose en los cuentos de hadas y la literatura clásica rusa, Shchedrin también compuso los ballets El caballito jorobado, Anna Karenina (basado en la obra de León Tolstói) y La gaviota (de Antón Chéjov).

Autor de la ópera Lolita, compuesta a partir de la controvertida novela de Nabokov y estrenada en 1994 en Estocolmo, Shchedrin también destacó por sus sinfonías y conciertos para piano y orquesta, interpretados tanto en Europa como en Asia y Estados Unidos.

Con más de 80 obras a sus espaldas, "el inestimable legado artístico de Shchedrin sigue resonando en los corazones del público", afirmó el Bolshói.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony confiesa que ocultaba quiénes son sus padres

Julia Roberts debuta en la Mostra de Venecia con "After the Hunt"

Beyoncé empata récord histórico en Boxscore

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"