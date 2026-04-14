Muere Felipe Staiti, guitarrista fundador del grupo de rock Enanitos Verdes

Felipe Staiti asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en el Watsco Center el 5 de octubre de 2023 en Coral Gables, Florida.

MIAMI.- Felipe Staiti, guitarrista fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez. El comunicado oficial fue difundido por La Bóveda y New Star Producciones, e impactó en los planes del festival Rock en Lima, donde la agrupación tenía previsto participar junto a otras bandas.

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Argentina , Staiti se consolidó como uno de los músicos más influyentes de la escena del rock latinoamericano

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"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo (...) Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", escribió Ramírez en la red social Instagram.

Enanitos Verdes

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock de América Latina, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como Lamento Boliviano y La muralla verde.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

Posterior a esto Staiti asumió el liderazgo de Enanitos Verdes para continuar con el legado de la banda, realizando giras en honor a su historia y manteniendo viva la música que marcó a varias generaciones.