Museo del Grammy exhibe objetos personales de Selena Quintanilla

La exhibición Selena: From Texas to the World estará hasta el 16 de marzo en el Museo del Grammy en Los Ángeles

Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California.&nbsp;

AFP/Tara Ziemba
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El Museo del Grammy en Los Ángeles presenta por primera vez Selena: From Texas to the World (Selena: De Texas para el Mundo), muestra que permite a los fanáticos de la artista conocer los objetos personales de Selena Quintanilla que se encontraban en Museo de Selena en Corpus Christi.

La exhibición fue inaugurada el 16 de enero y fuera de la institución el artista Mr. Toledo elaboró un mural que muestra a la estrella en diferentes etapas de su vida. El arte es un preámbulo de lo que los seguidores de Quintanilla podrán apreciar dentro del museo.

Detalles de la muestra

Suzette Quintanilla, hermana de la Reina del Tex-mex, recopiló algunos de los objetos más valiosos como un micrófono que aún conserva marcas del característico labial rojo de Selena, su celular personal, instrumentos de Los Dinos y los gramófonos que ganó en los Grammy, incluyendo el Premio a la Trayectoria que la Academia de la Grabación le otorgó de forma póstuma en 2021.

La muestra también incluye piezas de vestuario como el vestido blanco con pedrería de Lillie Rubin que usó en los Grammy de 1994, así como otros atuendos que marcaron pauta y la volvieron un referente de la moda para las mujeres latinas en la década de los noventa.

Selena: From Texas to the World estará hasta el 16 de marzo.

