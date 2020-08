Myrka Dellanos describe su estilo de vida ante enfermedad crónica

"Me hicieron la prueba y sí dio eso (diabetes gestacional). Tenía la azúcar altísima, el colesterol altísimo, la presión altísma. De hecho, la doctora me dijo: 'te pudiste haber caído y dar un ataque al corazón. Te pudiste haber muerto si no hubieras venido a consulta'", relató la periodista, quien confesó haberle dado gracias a Dios al enterarse de esa noticia cuando tenía 43 años de edad.

Tras el diagnóstico, Dellanos, quien formó parte de los programa de televisión Primer impacto y Al rojo vivo, decidió someterse a un nuevo estilo de vida en pro de su salud.

"Estaba un poco triste y dreprimida, pero gracias a Dios me pusieron con un medicamento y debo sacarme la sangre como cuatro u ocho veces al día, pero estoy feliz... tengo que hacer ejercicios todos los días, tengo que tomar agua y comer saludable y me va muy bien con estas medidas", acotó la periodista cubanoamericana.

Ahora, con 55 años de edad y madre de una hija de 26 años de edad, Dellanos se mantiene y luce deslumbrante en sus redes sociales.

"Hoy quiero decirte que hay algo mejor para tu vida. Hay sueños dentro de ti que Dios quiere ayudarte a cumplir. Esta vida que vives hoy no es el final para ti, levántate y sueña en grande. Puedes lograr tus mayores sueños de la mano de tu padre celestial que te da las fuerzas para luchar por esos sueños. ¿A quién le estoy hablando?", llegó a escribir Myrka en una de sus últimas publicaciones en Instagram.