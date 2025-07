Nadia Ferreira comparte detalles de su perfume DAMA

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DAMA by Nadia Ferreira (@shopnadiaferreira)

El perfume tiene notas de naranja, bergamota y jazmín, una mezcla de aromas que plasman la esencia de Nadia y que como se describe en la cuenta de Instagram de la fragancia es un estallido de cítricos con un toque de dulzura.

"Un proyecto muy personal"

En una entrevista que ofreció a la revista People, la modelo expuso que el lanzamiento es un sueño hecho realidad, por el que ha trabajado con dedicación.

"Desde hace mucho tiempo soñaba con crear algo que refleje quién soy y lo que quiero transmitir al mundo. DAMA nació de mi amor por la elegancia, mi herencia latina y esa fuerza femenina que creo que todas llevamos dentro. Es un proyecto muy personal; cada detalle fue pensado con el corazón. Para mí, este momento es muy especial porque siento que es el inicio de una nueva etapa en mi carrera, donde puedo conectar con las personas de una forma distinta, más íntima".

Asimismo, Ferreira explicó que le emociona ver cómo sus seguidores han reaccionado al lanzamiento.

"Ver cómo la gente ha recibido DAMA con tanto cariño en tan pocas horas me llena de gratitud y me confirma que todo el esfuerzo valió la pena. Estoy feliz, ilusionada y más motivada que nunca de seguir compartiendo todo lo que viene".

Parte de la motivación para este sueño la halló en su hijo, un rol que asegura complementa su carrera.

"No te voy a mentir, no siempre es fácil. Pero para mí la maternidad y mi carrera no son cosas que compiten; al contrario, se complementan. Mi hijo me ha dado una fuerza y un propósito que no sabía que tenía. Me organizo mucho, priorizo lo que es realmente importante y trato de disfrutar cada momento, tanto en mi vida personal como profesional".