Nelson Albareda: "Lo que más admiro de Willy Chirino es su calidad humana"

“Hace muchos años, durante una madrugada Willy recibió un video en el que se le pedía ayuda para una niña cubana de 8 años de nombre Laurita. La pequeña vivía en Cuba y no recibía tratamiento para su enfermedad. Tras ver eso Willy me llamó y me dijo que quería traer a la niña a Miami. Así que hicimos todos los trámites con el Hospital Jackson para lograrlo. Sin embargo, al ver su caso crítico me llamó el jefe de oncología del hospital y me dijo: ‘Creo que no deberían traerla porque hay un 95% de probabilidades de que no sobreviva’”.