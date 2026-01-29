Noches doradas de Elie Saab llegan a la Semana de la Alta Costura en París

Fotografía tomada a través de un cristal que muestra a modelos presentando creaciones de Elie Saab para el desfile de la colección de alta costura primavera/verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Alta Costura de París, en París, el 28 de enero de 2026.

PARÍS.- El diseñador libanés Elie Saab presentó este miércoles en París una nueva colección donde dorados y transparencias estuvieron omnipresentes, en una Semana de la Alta Costura donde también hubo lugar para un desfile virtual creado con inteligencia artificial .

Saab, conocido por ser uno de los modistos preferidos en las alfombras rojas, llevó al palacio de Chaillot, junto a la torre Eiffel, sus espectaculares vestidos, llenos de transparencias y pedrería, en una colección inspirada en "las noches doradas de verano" de los años 1970, según apunta la nota de prensa.

Ajustados a los cuerpos, los looks estilizados están prácticamente todos recubiertos de pedrería, en especial dorada y plateada. Algunos llevan detalles en forma de pluma y toques florales en violeta y amarillo.

Varias siluetas, con vertiginosos escotes, van con delicados chalecos a juego, algunos de piel. Otras terminan en flecos, que con el movimiento acentúan el brillo de la pieza.

Entre las modelos que desfilaron, Deva Cassel, hija de los actores Monica Bellucci y Vincent Cassel, lució un impresionante modelo con una falda voluminosa y un gran escote en tonos dorados.

Desfile con IA

Otro libanés, Zuhair Murad, también reveló su nueva línea, inspirada en el Renacimiento.

Sus vestidos tienen corpiños, ricamente ornamentados con pedrería y bordados, y faldas ajustadas con elegantes colas, en tonos pastel satinado. También hay piezas con faldas abullonadas, y sutiles transparencias.

"Lo más importante es el mensaje de belleza, la celebración del cuerpo de la mujer y el trabajo artesanal de los productos, de la alta costura en mis talleres", dijo a AFP el diseñador sobre su nueva colección.

El dúo neerlandés Viktor & Rolf presentó un desfile especial, en el que fueron despojando en directo a unas modelos vestidas de negro de sus accesorios de colores (mangas globo rosas o un cinturón amarillo) para colocárselos a otra modelo, inicialmente ataviada con un corto vestido blanco, hasta transformarla en una cometa que se elevó por los aires.

En la mañana, el diseñador francés Alexis Mabille sorprendió con su nueva colección, 100% virtual, modelada gracias a un sistema de IA.

"Es una primicia mundial", aseguró a AFP el creador, al final del desfile, que fue en realidad una película inmersiva proyectada en un corredor lleno de pantallas del famoso cabaret Lido.

Para la creación de las piezas, Mabille dijo que trabajó como de costumbre: "Dibujé mis prendas, elegí mis tejidos, diseñé mis bordados, hice mi 'moodboard'", antes de que la IA tomara el relevo para modelar el conjunto.

Ninguna de la treintena de siluetas presentadas existe físicamente, ni tampoco las modelos que las lucen, con la excepción del primer conjunto, clon digital de su amiga Diana Gartner, y del último, que representa a la madre del creador, Mireille, rejuvenecida para la ocasión.

FUENTE: AFP