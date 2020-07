Nueva York: Nuevo premio literario honrará la mejor historia

“Se nos ocurrió que este sería un momento oportuno para hacer algo como esto, para apoyar a los escritores que escriben sobre Nueva York y apoyar las artes de Nueva York”, expresó Wolfson, quien se hizo amigo de Tusk cuando ambos trabajaban en la campaña de reelección del alcalde de Nueva York Michael Bloomberg en 2009.

Wolfson y Tusk financiarán el premio y se han comprometido a seguir haciéndolo por lo menos 10 años más.

A partir del próximo año, se premiará un libro de ficción o no ficción publicado en un año natural, que trate de Nueva York o se desarrolle en la ciudad. Obras celebradas del pasado que habrían calificado incluyen “The Power Broker” de Robert Caro, “The Bonfire of the Vanities” (“La hoguera de las vanidades”) de Tom Wolfe y “Jazz” de Toni Morrison.

El jurado del Premio Gotham incluye al cineasta Ric Burns, la poeta Safina Sinclair y el exdirector del Departamento de Educación de Nueva York, Dennis Walcott, ahora presidente y director general de la Biblioteca Pública de Queens.

La fecha límite para presentar obras para el premio de 2020 es hasta el primero de noviembre de 2020.