Nuevo libro revela que príncipe Felipe sufría cáncer de páncreas antes de morir

En esta foto de archivo tomada el 3 de junio de 2012, miembros de la familia -Carlos III, Felipe, William y Harry- hablan a bordo del Spirit of Chartwell durante el Diamante del Támesis.

MIAMI.- Según una nueva biografía real, el príncipe Felipe atravesó una larga batalla contra el cáncer de páncreas durante los últimos ocho años de su vida. Al difunto duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, se le diagnosticó la enfermedad en 2013, ocho años antes de su fallecimiento en abril de 2021.

Según el historiador Hugo Vickers, la enfermedad era inoperable y regresó a casa para recuperarse tras una primera hospitalización.

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"Los médicos detectaron una sombra en su páncreas y le practicaron una incisión en el abdomen (...) El diagnóstico fue cáncer de páncreas inoperable", afirma Vickers en su nuevo libro, La reina Isabel II: Una historia personal, que se publica por entregas en el Daily Mail.

De acuerdo con la revista People, el autor mantiene vínculos cercanos con la familia de Felipe.

Añade que, durante la convalecencia de Felipe, que entonces tenía 91 años, se pensó que "quizás no volvería a aparecer en público. Pero, como siempre, el duque desmintió a los pesimistas".

Tras una breve estancia en Wood Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde reside su hijo caído en desgracia, el ex príncipe Andrés, retomó sus funciones públicas en agosto de 2013.

Fallecimiento

El príncipe Felipe se retiró de sus funciones reales en 2017 y pasó gran parte de los años siguientes viviendo en Wood Farm.

Falleció en el Castillo de Windsor el 9 de abril de 2021, a los 99 años.

La causa de su muerte fue la vejez, y ocurrió apenas dos meses antes de cumplir 100 años. Vickers escribe que Felipe "no quería llegar a los 100 años" porque le disgustaba el "alboroto" que suele acompañar a tales eventos.