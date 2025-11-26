Obra desconocida de Renoir vendida por 1,8 millones de euros en París

Esta fotografía muestra una presentación exclusiva de una obra al óleo sobre lienzo (anterior a 1910) titulada El niño y sus juguetes, Gabrielle y el hijo del artista, Jean, una importante obra de arte del pintor francés Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) en la casa de subastas Drouot en París, el 16 de octubre de 2025.

PARÍS.- Un cuadro del pintor francés Pierre-Auguste Renoir, en el que se ve a su hijo Jean Renoir y su niñera, fue vendido el martes por 1,8 millones de euros (unos 2 millones de dólares), en una subasta en París, informó la casa de remates Drouot.

La pintura titulada El niño y sus juguetes – Gabrielle y el hijo del artista, Jean, estaba estimada en entre 1 millón y 1,5 millones de euros, y nunca había sido expuesta ni vendida. Fue adquirida por un comprador internacional, precisó la casa de subastas que no lo identificó.

El lienzo, pintado al óleo y con un formato de 54x65 cm, representa a Jean Renoir, segundo hijo del pintor y futuro cineasta de renombre, sentado en las rodillas de su niñera, Gabrielle Renard, y jugando con unas figuritas.

Pintado entre 1890 y 1895, el cuadro perteneció a Jeanne Baudot, única alumna y amiga cercana del artista. Ella lo conservó hasta su muerte, en 1957, en su casa de Louveciennes, en las afueras de París, donde Renoir había instalado su taller.

La obra fue legada posteriormente a su hijo espiritual Jean Griot, miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y miembro del gabinete del general Charles De Gaulle, y posteriormente director del diario Le Figaro en la década de 1970 — y luego de su fallecimiento, en 2011, fue conservada por sus herederos.

"Es un cuadro que nunca salió de la familia, que nunca se había visto y que ni siquiera figuraba en los archivos Wildenstein", una referencia importante en el mundo del arte, precisó el subastador.

FUENTE: AFP