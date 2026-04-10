viernes 10  de  abril 2026
CINE

Omara García convierte la poesía en película con "Estrella de cine"

La película actualmente compite en importantes vitrinas como los Telly Awards, el Burbank Film Festival y el Iberoamerican Film Festival

Omara García presenta película Estrella de cine

Omara García presenta película "Estrella de cine"

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz, escritora y productora venezolana Omara Fernanda García continúa expandiendo los límites de su universo creativo con Estrella de cine, película que reafirma su apuesta por fusionar la literatura con lo audiovisual. Su camino en el cine comenzó con Agonía, proyecto que escribió y protagonizó, y que la llevó a participar en el Festival de Cannes en 2019.

Desde entonces, su obra ha evolucionado hacia una propuesta cada vez más personal, donde la palabra, la imagen y la emoción se entrelazan sin barreras.

Lee además
Daniel MacPherson se transforma en una leyenda de la lucha en Beast. video
CINE

Daniel MacPherson se sube al octágono de lucha en "Beast"
El actor estadounidense John Travolta en la duodécima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) en la Ciudad de Panamá, el 7 de abril de 2024.
CINE

John Travolta debuta como director en Festival de Cannes

Ese sello distintivo alcanza una nueva dimensión en Estrella de cine, una producción cinematográfica en blanco y negro, filmada en plano secuencia, creada por la propia García y dirigida por Daniel Hygge.

Inspirado en el capítulo II de su poemario Pecas y Estrellas, el film convierte los versos en protagonistas: voces en conflicto que dialogan en un espacio íntimo donde los sentimientos se disputan el control de la narrativa. Lo que inicia como una ironía poética evoluciona hacia una revelación profundamente personal.

Estreno y proyecciones

La producción fue filmada en Miami apostando por una estética cuidada y minimalista. Su estreno se realizó en mayo del año pasado en un evento privado, marcando el inicio de su recorrido en el circuito internacional, donde actualmente compite en importantes vitrinas como los Telly Awards, el Burbank Film Festival y el Iberoamerican Film Festival.

Paralelamente, Omara García ha consolidado una sólida faceta literaria con obras como Besos del Sol, Pecas y Estrellas y Azul Infinito, en las que explora las complejidades del pensamiento y las emociones humanas. Su trabajo no solo conecta disciplinas, sino que construye un puente entre el arte y la introspección.

Con Estrella de cine, la artista venezolana no solo presenta un nuevo proyecto, sino que reafirma su identidad como una creadora integral. Su propuesta, honesta y arriesgada, la posiciona como una de las voces emergentes más interesantes del panorama artístico contemporáneo, llevando su sensibilidad venezolana a nuevas audiencias y consolidando un lenguaje propio que sigue en expansión.

Nacida en enero de 1993 en la Isla de Margarita y radicada en Estados Unidos, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la introspección y la constante exploración artística.

Temas
Te puede interesar

Cazzu debuta como actriz en "Risa y la cabina del viento"

Andy y Barbara Muschietti saltan del terror a la acción en "They Will Kill You"

Grupo infantil Masaka Kids Africana se acerca al público hispano con "Baila Baila"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por sexta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i), posando en el interior de la nave espacial Orion.  video
EN DATOS

Dos horas en silencio: por qué los astronautas de Artemis II no pueden salir inmediatamente de la cápsula

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
VIAJES

American Airlines prevé vuelos entre EEUU y Venezuela a partir del 30 de abril

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
PESQUISA

Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por presuntos daños a menores y tiroteo en universidad

Por Daniel Castropé
Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna. video
NASA

Tripulación de Artemis II, a pocas horas de su regreso a la Tierra

Edificio de la Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela.
PROTESTA

Sindicatos convocan a marcha hasta la embajada de EEUU en Venezuela

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por sexta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial