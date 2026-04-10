Omara García convierte la poesía en película con "Estrella de cine"

MIAMI.- La actriz, escritora y productora venezolana Omara Fernanda García continúa expandiendo los límites de su universo creativo con Estrella de cine, película que reafirma su apuesta por fusionar la literatura con lo audiovisual. Su camino en el cine comenzó con Agonía, proyecto que escribió y protagonizó, y que la llevó a participar en el Festival de Cannes en 2019.

Desde entonces, su obra ha evolucionado hacia una propuesta cada vez más personal, donde la palabra, la imagen y la emoción se entrelazan sin barreras.

Ese sello distintivo alcanza una nueva dimensión en Estrella de cine, una producción cinematográfica en blanco y negro, filmada en plano secuencia, creada por la propia García y dirigida por Daniel Hygge.

Inspirado en el capítulo II de su poemario Pecas y Estrellas, el film convierte los versos en protagonistas: voces en conflicto que dialogan en un espacio íntimo donde los sentimientos se disputan el control de la narrativa. Lo que inicia como una ironía poética evoluciona hacia una revelación profundamente personal.

Estreno y proyecciones

La producción fue filmada en Miami apostando por una estética cuidada y minimalista. Su estreno se realizó en mayo del año pasado en un evento privado, marcando el inicio de su recorrido en el circuito internacional, donde actualmente compite en importantes vitrinas como los Telly Awards, el Burbank Film Festival y el Iberoamerican Film Festival.

Paralelamente, Omara García ha consolidado una sólida faceta literaria con obras como Besos del Sol, Pecas y Estrellas y Azul Infinito, en las que explora las complejidades del pensamiento y las emociones humanas. Su trabajo no solo conecta disciplinas, sino que construye un puente entre el arte y la introspección.

Con Estrella de cine, la artista venezolana no solo presenta un nuevo proyecto, sino que reafirma su identidad como una creadora integral. Su propuesta, honesta y arriesgada, la posiciona como una de las voces emergentes más interesantes del panorama artístico contemporáneo, llevando su sensibilidad venezolana a nuevas audiencias y consolidando un lenguaje propio que sigue en expansión.

Nacida en enero de 1993 en la Isla de Margarita y radicada en Estados Unidos, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la introspección y la constante exploración artística.