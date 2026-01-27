martes 27  de  enero 2026
"One Battle After Another" y "Sinners" lideran nominaciones de los BAFTA británicos

Entre las películas con más nominaciones se encuentran también Hamnet y Marty Supreme, que optarán a premios en once categorías

LONDRES.- Las películas estadounidenses Sinners y One Battle After Another lideran las nominaciones a los BAFTA, premios británicos del cine, que se entregarán el 22 de febrero, en los que aspiran a 14 y 13 premios, respectivamente. Entre las películas con más nominaciones se encuentran también Hamnet y Marty Supreme, que optarán a premios en once categorías.

Por su parte, Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha sido incluida en ocho nominaciones.

La película brasileña El agente secreto, recientemente nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, optará a dos premios en los BAFTA, en las categorías de Mejor guion original y Mejor película en idioma no inglés.

One Battle After Another, una tragicomedia de Paul Thomas Anderson, que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos, encabeza la carrera con 14 nominaciones.

Por su parte, Sinners, de Ryan Coogler, película que mezcla géneros sobre el segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos, ha sido nominada en 13 categorías.

A esos dos filmes les siguen muy de cerca Hamnet, un largometraje sobre la familia del dramaturgo William Shakespeare, adaptado de la novela de la autora británica Maggie O’Farrell, y Marty Supreme, sobre un jugador de tenis de mesa de ambición insaciable.

"Audacia narrativa"

El palmarés de los BAFTA suele marcar la pauta de los Oscar, organizados este año tres semanas después en Los Ángeles.

La lista de aspirantes a los BAFTA es muy similar a la de los Óscar, cuyas nominaciones se dieron a conocer hace unos días, con Sinners liderando con 16 opciones a premio, seguida de One Battle After Another, con 13.

Esta última compite por el BAFTA a la mejor película, mejor dirección, con el estadounidense Paul Thomas Anderson, y mejor actor y actriz, con Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti.

Sinners está nominado en las categorías más importantes de los BAFTA, y su actor principal, Michael B. Jordan, intentará alzarse con la estatuilla a mejor actor.

"Lo que me llama la atención este año es la audacia narrativa. Los cineastas no han dudado en abordar temas difíciles como la identidad negra en Pecadores, la ambigüedad moral del activismo en Una batalla tras otra, o el colapso de la sociedad en Bugonia", afirmó Jane Millichip, directora general de los BAFTA, a AFP.

"También hay películas realmente íntimas y personales, como Hamnet, I Swear o Valor sentimental, con retratos de la vida familiar de una delicadeza notable, bastante dolorosos también, y que resultan muy universales", añadió.

Ocho para Frankenstein

Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, con nueve nominaciones en los Oscar, aspirará esta vez a ocho en los BAFTA, entre ellos el premio de mejor actor secundario, con el australiano Jacob Elordi, de ascendencia vasca.

Por su parte, la película británica I Swear está nominada en cinco categorías.

Esta producción es una comedia social llena de humor sobre un joven que padece el síndrome de Tourette, interpretado por Robert Aramayo.

Al premio de mejor película optarán Una batalla tras otra, Sinners, Hamnet, Marty Supreme y Valor sentimental.

En los BAFTA, Yorgos Lanthimos Bugonia, Chloé Zhao Hamnet, Josh Safdie Marty Supreme, Paul Thomas Anderson One Battle After Another, Joachim Trier Valor sentimental y Ryan Coogler Sinners competirán por el premio a mejor dirección.

Frente a la brasileña Un agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, competirán en película de habla no inglesa la española Sirat, la iraní Un simple accidente, la noruega Valor sentimental y la tunecina La voz de Hind Rajab.

FUENTE: AFP

