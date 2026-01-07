Organización Miss Universo desmiente venta del certamen

La mexicana Fatima Bosch (C) está rodeada de concursantes mientras celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Con la llegada del 2026, las polémicas que giran en torno a la Organización Miss Universo se mantienen vigentes. Y en días pasados corrió el rumor de que el certamen se había puesto a la venta y sería el empresario filipino Luis Chavit Singson quien estaría interesado en la compra.

Sin embargo, la propia Organización encaró las especulaciones y negó que la actual directiva esté considerando vender.

A través de un comunicado, la plataforma de belleza rechazó los rumores y los calificó de falsos y engañosos.

"Buscan tergiversar la propiedad, sugerir falsamente oportunidades de adquisición o compra y crear confusión. Dichas acciones parecen estar diseñadas para engañar al público, solicitar inversiones indebidamente y explotar la marca Miss Universo para beneficio, visibilidad o ventaja personal", reza el mensaje.

En este sentido, la Organización enfatizó que sus líderes continúan comprometidos con la responsabilidad y visión a largo plazo.

Asimismo, aseveró que el equipo legal revisa los rumores y advirtió que tomarán acciones para evitar la difamación.

Polémica

Las especulaciones sobre la venta del certamen llegaron luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC, por sus siglas en inglés) formalizara medidas restrictivas severas contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de la organización Miss Universo y líder del conglomerado JKN Global Group.

La autoridad financiera procedió al bloqueo de sus cuentas bancarias y activos, y emitió una orden de aprehensión por su incomparecencia ante la justicia.

Igualmente, en México, un juez federal con sede en Querétaro emitió una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, acusándolo de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

Pese a que había intentado eludir la prisión meses atrás mediante un acuerdo de colaboración, las autoridades judiciales han determinado que existen elementos de riesgo suficientes para reactivar su persecución penal.

Durante el desarrollo de las investigaciones iniciales, Rocha Cantú admitió su participación en actividades ilícitas. Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR) citados por diversos medios, el empresario declaró haber invertido 4.2 millones de pesos en una red de contrabando de combustible.