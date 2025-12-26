viernes 26  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Tailandia congela activos de copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia emitió en noviembre de este año una orden de aprehensión por su incomparecencia ante la justicia

Jakapong Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022.&nbsp;

Jakapong "Anne" Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022. 

AFP/Lillian Suwanrumpha
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC, por sus siglas en inglés) ha formalizado medidas restrictivas severas contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de la organización Miss Universo y líder del conglomerado JKN Global Group. La autoridad financiera procedió al bloqueo de sus cuentas bancarias y activos, y emitió una orden de aprehensión por su incomparecencia ante la justicia.

Aunque la lectura de la sentencia estaba programada para este viernes, la ausencia de la empresaria ha paralizado el dictamen definitivo del tribunal, que hasta el momento no ha proporcionado actualizaciones sobre el estatus del fallo.

Malversación

De manera paralela a la vía penal, la SEC tailandesa calificó a Jakrajutatip como una persona “no apta y carente de fiabilidad” para liderar entidades comerciales.

El organismo regulador sostiene que la trama de corrupción, valorada en aproximadamente 16 millones de dólares, involucra la malversación y el desvío de fondos mediante el uso de testaferros para la triangulación de capitales a través de terceros.

Asimismo, se señala a la empresaria por la gestión de contrataciones ficticias y el registro de información financiera fraudulenta, acciones presuntamente diseñadas para inducir al error a los inversores mediante la documentación de servicios inexistentes y la manipulación de los estados contables de la compañía.

Como consecuencia directa, la SEC ordenó la exclusión de JKN Global Group del mercado de valores a partir de este sábado y dictó la congelación de los bienes de la magnate por un periodo inicial de 180 días. Asimismo, se le ha prohibido ejercer cargos en empresas públicas y se le ha impuesto una restricción de salida del país; no obstante, su paradero actual es desconocido.

Crisis en el Miss Universo

La situación legal de Jakrajutatip agrava la inestabilidad de JKN Global Group, empresa que adquirió la franquicia de Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares.

El conglomerado, que se declaró en quiebra en noviembre de 2023 debido a severos problemas de liquidez, vendió a principios de este año el 50% de sus acciones al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

La incertidumbre sobre el certamen se intensifica dado que Rocha Cantú también enfrenta requerimientos de la justicia en México por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ante este escenario de crisis dual en las jurisdicciones de Tailandia y México, la organización Miss Universo ha anunciado un "proceso de transición", aunque los detalles operativos y el futuro de la marca permanecen bajo reserva.

