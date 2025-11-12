miércoles 12  de  noviembre 2025
MÚSICA

Orquesta La Crítica honra el legado de Benny Moré

El concierto, que tendrá lugar en el Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas, Venezuela, promete hacer que el público baile y cante al ritmo de éxitos inolvidables

El cantautor cubano Benny Moré.&nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas, Venezuela, honra de la mano de la Orquesta La Crítica el legado de uno de los más grandes cantores del Caribe: Benny Moré, icono de la música cubana y considerado como una de las más grandes voces del siglo XX.

La velada, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a las 7:00 p.m., será una noche para revisitar las canciones y revivir el idilio y la alegría que la música del también conocido como El Príncipe del Mambo, El Sonero Mayor o El Bárbaro del Ritmo, siempre contagió.

El concierto promete hacer que el público baile y cante al ritmo de éxitos inolvidables como Que Bonito y Sabroso, Se te cayó el tabaco, Como Fue, Batanga, Dime tú que canto yo, Soy del monte.

"La salsa brava no faltará en este encuentro con la memoria y la buena música, ya que La Crítica interpretará, además, sus temas más reconocidos como: Se necesita Rumbero, Cruel Desilusión, A él, Madre, Monta mi caballo, Amada Ven, La Merenguita, Rumba Rumbero, No lloraré, entre otros", señala Jefferson González, productor de esta agrupación, en un comunicado.

La orquesta

Fundada en 1978, en sus inicios la Orquesta La Crítica unió el talento del irrepetible Oscar D´León con la musicalidad de Mauricio Silva, pianista, compositor y cantante cuyos arreglos, aunados a los aportes de otros grandes músicos, darían un matiz especial a su sonido al punto de convertirla en referencia obligada y acompañante de grandes soneros internacionales como Justo Betancourt, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Ray de la Paz, Daniel Santos o la legendaria Celia Cruz.

Como invitado especial de este tributo a Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (1919-1963), brillará Luis España, El Diablo del Son, quien con sesenta años de trayectoria artística ha participado en orquestas como El Septeto Siboney, Sonero Clásico del Caribe, Cuarteto Son de Cuba, La Charanga Habanera, entre muchas más.

Las entradas para este homenaje están a la venta a través de la plataforma liveritickets.com, en Cinex y en las taquillas del Centro Cultural de Arte Moderno, ubicado frente a la plaza La Castellana, Caracas.

