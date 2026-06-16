Ozuna inaugura en Ibiza nueva gira internacional "Una Aventura World Tour"

IBIZA.- El cantante puertorriqueño Ozuna inauguró este martes en la isla mediterránea de Ibiza su nueva gira internacional, Una Aventura World Tour, con la que visitará 16 países de Europa y Latinoamérica durante 2026.

El artista subió al escenario del hotel-concierto Ushuaïa en torno a las 10:00 p. m. y abrió la actuación con el sencillo que inspira el nombre de su gira, ‘Una aventura’, para seguir con un repertorio repleto de los hits que le han encumbrado como estrella internacional del reggaetón y la música urbana.

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Ozuna deleitó a sus fans con un recorrido musical por su exitosa trayectoria de algo más de una década, que será la temática que centrará los conciertos de la gira.

El artista quiere proponer "una experiencia que conecta distintas etapas de esa historia compartida, de recuerdos que forman parte de la vida de sus seguidores y nuevos capítulos de una carrera que sigue expandiéndose a nivel global", según explicaron desde la organización.





Próximas fechas

La gira llevará al artista por España, Italia, Suiza, Rumanía, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, y culminará el 4 de diciembre en Medellín, Colombia.

En España dará dos conciertos más en Ibiza (23 y el 30 de junio), tres en Marbella (19 de junio, 8 y 11 de julio), una actuación en Mallorca (22 de julio) y otra en Valencia (25 de julio).

FUENTE: EFE