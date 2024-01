Pablo Motos expone su versión sobre entrevista a Sofía Vergara

El momento se hizo viral en redes sociales, donde muchos seguidores aplaudieron la actitud de la intérprete y rechazaron los comentarios del español. Sin embargo, tras bajar la marea, Motos ha roto el silencio para compartir su versión de los hechos, una alejada a lo que se vio en pantalla.

El acuerdo de ambos

"Voy a contarlo todo", inició Pablo. "(Le dije a Sofía) vi una entrevista tuya con Kevin Hart en un podcast donde no le dejabas caminar. Estabas todo el rato vacilándole, y él a ti. Si pudieses hacer como que somos dos viejos amigos y tú me vacilas y yo te vacilo'. Y ella me dijo que claro que sí", comentó.

Motos señaló que la colombiana de 51 años se mostró dispuesta a brindarle al espacio un momento diferente, por lo que ambos continuaron las bromas del otro.

"Vamos, hicimos un programa de p*** madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Sólo hay que ver el programa, se ve que nosotros nos lo estamos pasamos muy bien, que el público se ríe... y al día siguiente sacamos más de cinco millones de espectadores", agregó con orgullo.

Asimismo, señaló que tras la emisión, los fanáticos de El Hormiguero señalaron que había sido el mejor programa de la temporada, reseñó ¡HOLA!.

Igualmente, manifestó su disculpa a aquellos que sintieron que su intención fue ofender a Vergara."Pues yo siento muchísimo a toda la gente que he molestado por algo que jamás sucedió".

Desde la entrevista y hasta el momento, Sofía no se ha pronuncia al respecto.