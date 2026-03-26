Pamela Anderson se posiciona junto a Aerie en contra de supermodelos hechas con IA

La actriz Pamela Anderson asiste a la 34ª edición de los premios cinematográficos Gothams en el festival Cipriani Wall Street de Nueva York, el 2 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Pamela Anderson , actriz y activista de la belleza natural, es el rostro de la nueva campaña de Aerie contra la inteligencia artificial . Anderson aparece sin retoques y sin maquillaje en una nueva campaña en la que la marca se compromete a no utilizar jamás cuerpos ni personas generados por IA en su publicidad.

En el video, Anderson lee en voz alta una serie de instrucciones a un programa de inteligencia artificial, intentando persuadirlo para que genere algo auténtico. "Genera una modelo, haz que se vea más feliz, más alegre, añade dos modelos más. Todas deberían verse... únicas. Haz que se sientan... reales".

Cuando el programa no logra cumplir su cometido, la escena se traslada a un set real de Aerie, donde Anderson recibe a un grupo de modelos; todas posan juntas para una sesión de fotos, riendo y bromeando.

"Me pareció una forma ingeniosa de llamar la atención sobre [las imágenes generadas por IA], ya que el tema resulta muy preocupante", comentó Anderson a Vogue Business.

"Para mí —como mujer, como consumidora y como madre—, la pregunta recurrente es: ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la diferencia entre lo generado por IA y lo real? ¿Cómo se supone que vamos a distinguirlo? Ya resultaba a veces desalentador hojear las revistas de moda y ver a celebridades y modelos con retoques digitales, pero esto es un nivel completamente distinto".

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Compromiso

La campaña se fundamenta en el compromiso que Aerie asumió en octubre de 2025 de prohibir el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial, una iniciativa que supone una extensión de la promesa realizada en 2014 de dejar de retocar los cuerpos en sus anuncios.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, la marca ha registrado un crecimiento de dos dígitos en el reconocimiento de marca, así como un repunte del 23 % en las ventas durante el cuarto trimestre de 2025, según declaró a Adweek Stacey McCormick, directora de marketing de Aerie.