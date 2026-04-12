domingo 12  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Pareja con autismo del 'reality' de Netflix "Love on the Spectrum" confirma ruptura

Abbey Romeo y David Isaacman, estrellas del reality show Love on the Spectrum, confirmaron el fin de su relación tras casi cinco años de noviazgo

David Isaacman y Abbey Romeo durante un viaje a África en 2021.

David Isaacman y Abbey Romeo durante un viaje a África en 2021.

Captura de pantalla/ YouTube @BuzzFeed Celeb

MIAMI.- Abbey Romeo y David Isaacman, estrellas de Love on the Spectrum, han puesto fin a su relación tras casi cinco años de noviazgo.

La pareja confirmó su ruptura en un comunicado conjunto que enviaron a People.

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"Abbey y David pasaron cuatro años y medio juntos y valoran sinceramente el tiempo que compartieron, así como el uno al otro. En este momento, desean cosas diferentes y han decidido tomar caminos separados; no obstante, siguen siendo amigos y se desean lo mejor mutuamente", informaron.

Y es que los espectadores de la serie de Netflix fueron testigos de cómo nació la relación entre Abbey y David al ver cómo se enamoraban perdidamente tras tener su primera cita en el Zoológico de San Diego, durante la primera temporada que salió al aire en 2021.

La separación ha sido inesperada para los fans, ya que el matrimonio había sido un tema recurrente entre la pareja. Abby había dejado claro que le gustaría recibir un anillo de David algún día. Incluso llegaron a hablar de casarse en el zoológico y, el año pasado, Abby comentó a Buzzfeed que se imaginaba dándose el "sí, quiero" en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia.

Sin embargo —tal como señaló Abby durante la cuarta temporada—, no tiene ninguna prisa.

"No quiero acabar siendo una mujer divorciada como mi mamá; por eso no quiero precipitarme, sino tomarme mi tiempo para casarme", explicó Abby, quien vive con su mamá.

Sin embargo, confirmó que espera que un compromiso llegue pronto, tras enterarse de que Tyler White le había propuesto matrimonio a Madison Marilla; ambos aparecen también en el programa.

No todo está destinado a perdurar. Así que solo nos resta desearles suerte en la búsqueda por su verdadera alma gemela.

Love on the Spectrum sigue a un grupo de jóvenes con autismo, de diferentes edades y estrato social, determinados a encontrar el amor. En cada episodio, la producción los conecta con un posible compañero romántico. Algunos, como Abbey y David, conectan desde la primera cita, otros prefieren solo ser amigos.

Una serie "sin filtros" que invita a reflexionar sobre el autismo y la realidad de quienes conviven con la condición.

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