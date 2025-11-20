jueves 20  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Museo de cera de París presenta estatua de Lady Di con vestido de la venganza

La pieza lleva una copia del vestido negro, de Christina Stambolian, que la entonces princesa lució cuando su marido confesó públicamente sus infidelidades

Esta fotografía muestra la efigie de cera de la difunta princesa Diana de Gales, Lady Di, luciendo el vestido de la venganza durante su presentación en el Museo Grévin de París el 20 de noviembre de 2025.&nbsp;

Esta fotografía muestra la efigie de cera de la difunta princesa Diana de Gales, "Lady Di", luciendo el "vestido de la venganza" durante su presentación en el Museo Grévin de París el 20 de noviembre de 2025. 

AFP/Sebastien Dupuy

PARÍS.- El museo de cera de París presentó este jueves la estatua de Lady Di, luciendo el llamado "vestido de la venganza", famoso porque lo llevaba cuando su entonces marido el príncipe Carlos reveló sus infidelidades.

El Museo Grevin, situado en el centro de París, ya cuenta con los dobles en cera de Carlos III, ahora en el trono, y de su difunta madre, la reina Isabel II.

Lee además
Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California.  video
SUCESOS

Revelan detalles de la autopsia de Selena Quintanilla
La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Pero, sorprendentemente, la princesa Diana no estaba en el establecimiento, a pesar del destino trágico que une a Lady Di con la capital francesa, donde murió a los 36 años en un accidente de coche en agosto de 1997.

Presentación de la pieza

El doble en cera de Lady Di lleva una copia del vestido negro con escote palabra de honor, de Christina Stambolian, que la entonces princesa lució cuando su marido confesó públicamente en la televisión sus infidelidades, en junio de 1994.

"Este atrevido look, que rompía con los códigos de la realeza británica, fue rápidamente apodado el 'vestido de la venganza' e interpretado como un acto de reconquista, una poderosa imagen de feminidad afirmada, de confianza recuperada y símbolo de resiliencia", señala el museo.

La inauguración este jueves coincide con los 30 años de una entrevista explosiva de Lady Di a la BBC el 20 de noviembre de 1995.

"Éramos tres en ese matrimonio", declaró entonces, en referencia a la amante de Carlos, Camila, que se convertiría en su segunda esposa. Diana, por su parte, reconoció haber tenido una aventura.

"Diana sigue siendo una figura importante de la cultura pop mundial, admirada por su estilo, su humanidad y su independencia. Ella encarna esa mezcla única de tradición, modernidad e influencia cultural", añade.

La estatua de cera de la conocida como Princesa del Pueblo está expuesta bajo la cúpula del famoso museo, junto a otras conocidas figuras, como la del diseñador francés Jean-Paul Gaultier y la reina María Antonieta.

Los dobles de Carlos III y de Isabel II están en otra galería, la de los jefes de Estado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

IberoAmerican Film Festival consolida a Miami como capital del talento regional

Compositor Vibarco se posiciona como referente de la industria músical

Retrato de Klimt es la segunda obra de arte más cara jamás vendida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Te puede interesar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alex Andrade, representante republicano por Pensacola, Florida, presenta un proyecto de ley para favorecer la transparencia.
MÁS TRANSPERENCIA

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos

Vista parcial del servicio de control automatizado de pasaportes en Aeopuerto Internacional de Miami.
FLORIDA

Aeropuerto Miami despliega mayor servicio de control automatizado de pasaportes del país

Farmacia en Cuba. 
SALUD

Epidemia en Cuba enciende alarmas en otros países

Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025 
TENSIÓN

Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas