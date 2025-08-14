jueves 14  de  agosto 2025
Pedro Almodóvar termina rodaje de "Amarga Navidad", protagonizada por Bárbara Lennie

La cinta de Pedro Almodóvar, que llegará a los cines en 2026, cuenta con la colaboración de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz

El director de cine español Pedro Almodóvar llega para la proyección de la película Extraña forma de vida durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2023.

El director de cine español Pedro Almodóvar llega para la proyección de la película "Extraña forma de vida" durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2023.

AFP/Valery Hache

MIAMI.- El cineasta Pedro Almodóvar ha terminado el rodaje de su nueva película, Amarga Navidad, protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez.

"Terminó felizmente para todo el equipo el pasado día 12 de agosto en la isla canaria de Lanzarote. Gracias a todos y todas por el enorme esfuerzo y entrega durante este maravilloso e intenso viaje", ha expresado la productora El Deseo en el vídeo que ha compartido.

La cinta, que llegará a los cines en 2026, cuenta con la colaboración de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz. Precisamente, el vídeo comienza con Machi y Almodóvar abrazándose, y continua con Rossy de Palma, Criado, Sánchez-Gijón, Gutiérrez, Luengo, Smith o Lenin, que reciben flores de manos del cineasta.

Detalles

La película se rodó entre Madrid y Lanzarote y está producida por El Deseo. El largometraje llegará a los cines de la mano de Warner Bros, Pictures Spain, y cuenta con la colaboración de Movistar Plus+.

En este nuevo filme, Almodóvar narra la historia de Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Según la sinopsis, Elsa encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna.

Hasta que una crisis de pánico le obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad. Porque Amarga Navidad desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones.

FUENTE: Europa Press

