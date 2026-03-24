Película boliviana "La hija cóndor" continúa recorrido por prestigiosos festivales

El director, productor y guionista boliviano Álvaro Olmos Torrico posa en el marco del festival de cine latinoamericano Cinelatino en Toulouse, al sur de Francia, el 22 de marzo de 2026.

TOULUSE.- Está realizada prácticamente toda en quechua, pero eso no impide que la película boliviana La hija cóndor, el segundo largometraje de ficción de Álvaro Olmos, sobre la desaparición de las parteras rurales andinas, siga su recorrido por prestigiosos festivales y coseche premios.

El filme cuenta la historia de Clara, una joven predestinada a seguir los pasos de su madre, la partera de una remota comunidad en el valle de Cochabamba. Pero los ecos que le llegan de la ciudad le hacen plantearse irse y dedicarse a ser cantante.

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La cinta, en competición esta semana en el festival Cinelatino, en Toulouse (Francia), acaba de llevarse los premios a mejor interpretación femenina de reparto y música en Málaga (España). El año pasado también viajó a La Habana y Toronto, donde tuvo su estreno mundial.

La idea de La hija cóndor surge del deseo de Olmos de rodar en los impresionantes paisajes cerca de Cochabamba, donde sus habitantes parecen anclados en el pasado, escuchando música de otras décadas y con la radio como su principal medio de comunicación, explica el cineasta boliviano en una entrevista con AFP.

"En proceso de desaparición"

Y sobre todo nace de querer profundizar en esta figura de la partera en las comunidades andinas, que está "en proceso de desaparición", advierte.

En la película se ve a Ana, una mujer mayor que sólo habla quechua, ayudar a dar a luz a las parturientas con masajes y gestos tradicionales. A su lado, la joven Clara canta melodías ancestrales.

Para preparar la película, Olmos entrevistó a muchas comadronas en varias regiones de Bolivia.

Aunque algunas de estas mujeres, por ejemplo las de cultura aimara (una comunidad, según el director, con una posición importante en el país), se han ganado un espacio frente a la medicina occidental, otras, como las quechuas, "son muy vulnerables, son blanco de esa desaparición [...] y muchas terminan en la mendicidad en las ciudades", afirma.

Para dar vida a las dos protagonistas, Olmos sabía que difícilmente encontraría a actrices profesionales capaces de "interpretar estos roles, muy personales, muy profundos y muy específicos", admite, por eso optó por dos mujeres sin experiencia.

A la joven Marisol Vallejos la encontró en TikTok y enseguida vio que tenía afinidades con su personaje. Para la partera Ana fue más complicado, pero acabó escogiendo a María Magdalena Sanizo, una locutora de radio quechua jubilada cuya abuela también ayudaba a dar a luz.

Filmar en quechua

Para Olmos, que en su familia oía el quechua pero a él le hablaban en español, hacer esta película ha sido como una forma de "reencontrarse con esa raíz, con el idioma", y fue natural rodar en esa lengua en esta zona del país.

"Filmar algo en el área rural que no sea en quechua es ir en contra de la realidad", dice.

Aunque admite que el hecho de trabajar en esta lengua minoritaria le hizo pensar que quizás "nos estemos cerrando puertas" en la industria, al final su recorrido en los festivales internacionales demuestra más bien lo contrario.

El director recuerda que otra cinta reciente, Utama (2022), ya trató el universo rural quechua.

"Quizás si hubiéramos sido la primera película en quechua hubiera habido un riesgo mayor, pero el antecedente de 'Utama' no nos lo ponía tan complicado", asegura.

En su opinión, el cine boliviano, minoritario al lado de pesos pesados de la región como Argentina, México o Brasil, se está abriendo paso.

"Hemos hecho películas de un valor de producción más austero pero que en el relato son bastante honestas", insiste. "Eso nos ha permitido ir subiendo".

"Porque las películas que están saliendo de Bolivia, si bien no son muchas, tienen una riqueza particular que quizás no se relaciona inmediatamente con alguna otra película de la región", concluye. "Tienen una identidad propia".

FUENTE: AFP