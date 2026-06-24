miércoles 24  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Michael Caine cede su voz para un audiolibro de "La Odisea" narrado con IA

El actor de 93 años autorizó a la compañía ElevenLabs para usar su voz en varios proyectos, entre ellos la nueva narración del poema épico de Homero

El actor británico Michael Caine.&nbsp;

El actor británico Michael Caine

AFP/ Anthony Harvey

LOS ÁNGELES.- Un nuevo audiolibro de La Odisea fue lanzado este martes con la narración de Michael Caine, o, al menos, con una versión de su voz generada por inteligencia artificial.

El actor de 93 años autorizó a la compañía ElevenLabs para usar su voz en varios proyectos, entre ellos la nueva narración del poema épico de Homero. Una adaptación cinematográfica, dirigida por Christopher Nolan, llegará a los cines en julio.

Lee además
Fotografía de archivo del 15 de mayo de 2009 del cantante y compositor colombiano Diomedes Díaz después de cantar en el estado de César, en Colombia. Díaz, autor de grandes éxitos del folclor vallenato, falleció el domingo 22 de diciembre de 2013a los
POLÉMICA

Detienen al hijo del cantante colombiano Diomedes Díaz por presunto secuestro
El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.
MODA

Anderson presenta nueva colección masculina para Dior en Semana de la Moda de París

"Hoy lanzamos un audiolibro cinematográfico original de 'La Odisea' de Homero, narrado con la voz de sir Michael Caine", anunció ElevenLabs.

Caine dijo en un comunicado que es un "placer" formar parte del proyecto.

"La Odisea es una de las mejores historias jamás contadas", comentó el actor.

"Durante casi tres milenios, sus temas de perseverancia, lealtad, tentación y el llamado perdurable del hogar han resonado a través de culturas y generaciones", agregó.

El audiolibro de 13 horas fue lanzado este martes en la aplicación ElevenReader, de ElevenLabs, que cuenta entre sus inversionistas al actor estadounidense Matthew McConaughey.

Nueva película

El lanzamiento ocurre a menos de un mes del estreno de la cinta, proyectos independientes entre sí, que debuta en Estados Unidos el 17 de julio.

"Antes de que veas la película, escucha la épica original", dijo ElevenLabs en sus redes sociales, junto a un extracto de la narración.

Caine y Nolan han trabajado juntos en ocho cintas a lo largo de casi dos décadas, incluidas la trilogía de Batman, El origen (2010) e Interestelar (2014).

El actor anunció el año pasado la firma del acuerdo con ElevenLabs. La empresa de software tiene en su catálogo de voces las de varias personalidades y artistas, vivos y muertos, como Stan Lee, Art Garfunkel y J. Robert Oppenheimer.

El avance de la IA es controvertido en Hollywood. Actores y creativos temen ser reemplazados por la tecnología y demandan protecciones que salvaguarden sus trabajos.

"No se trata de reemplazar voces, sino de amplificarlas", dijo Caine al anunciar en su momento el acuerdo con ElevenLabs.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Vestidito Verde reúne a mujeres líderes en jornada en Miami

Reina de Noruega brinda actualización sobre salud de la princesa Mette-Marit

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son vistos en Alemania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ala noreste de Champlain Towers South el día del colapso. 
ORIGEN DE LA TRAGEDIA

Revelan causa del fatídico colapso de Champlain Towers South donde murieron 98 personas en 2021

Concejo de Hialeah en reunión ordinaria. 
AGILIZAR SERVICIOS

Concejo de Hialeah vota inversión de $45 millones para ampliar Building y modernizar City Hall

José Alejandro Ramírez, de 24 años.
SUCESO

Cubano enfrenta cargos por allanamiento armado tras disputa en vivienda de Miami

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
ESTRATEGIA

La familia Castro apuesta por un capitalismo de amigos para intentar convencer a Washington

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
JUSTICIA

Expiloto cubano se declara no culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate

Te puede interesar

Miami, Florida,  despliega lluvia de fuegos artificiales cada año.
SEQUÍA

Florida permite celebrar con fuegos artificiales el 250 aniversario de EEUU, pero exige cautela

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)
ECONOMÍA

Venezuela se dispone a reconocer deuda por $240,000 millones, según el Financial Times

 La imagen muestra hoteles, en La Habana, Cuba.
ESTRATEGIA

¿Modernización o "Capitalismo de Compinches"?, el debate sobre las reformas económicas en Cuba

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.
CORRUPCIÓN

Rodríguez Zapatero involucrado en trama de tráfico de influencias en Bolivia para favorecer a grupo peruano

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
JUSTICIA

Expiloto cubano se declara no culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate