domingo 12  de  abril 2026
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"Perseverancia" nos sumerge en el arte de Tomás Sánchez

Entrevista al director mexicano Juan Carlos Martín por la proyección del ensayo-documental "Perseverancia" en el Miami Film Festival

Perseverancia es un ensayo documental que explora &nbsp;la vida del pintor Tomás Sánchez.&nbsp;&nbsp;

Perseverancia es un ensayo documental que explora  la vida del pintor Tomás Sánchez.  

Cortesía/ Miami Film Festival
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Se suele decir que la vida imita al arte y que por eso la vida de muchos autores parece sacada de la ficción. Este es el caso del pintor cubano Tomás Sánchez. Reconocido mundialmente por pintar paisajes oníricos y vertederos de basura con un nivel de detalle casi imposible, la obra de este artista contiene una mirada profundamente espiritual sobre la relación del hombre con el medio ambiente y la divinidad.

Más allá de sus cuadros, Sánchez tiene una vida fascinante en la que el destino, la meditación y el amor por la pintura convergen de una forma inesperada y que se vuelve el epicentro del ensayo documental Perseverancia. Una película en la que a través de entrevistas, material de archivo, dramatizaciones y conversaciones con Tomás Sánchez nos podemos sumergir en el alma del artista.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el realizador mexicano Juan Carlos Martín (Campo Abierto, Gabriel Orozco), director de Perseverancia, sobre su conexión personal con el pintor Tomás Sánchez y la impronta que esto tuvo en el proyecto, su experiencia rodando entre Costa Rica, Cuba, Bélgica y New York, los paralelismos entre su obra y la del autor que explora, el porqué Perseverancia es considerado un ensayo-documental y la relevancia del mismo para el público.

Perseverancia será proyectado como selección oficial del Miami Film Festival los días lunes 13 de abril, a las 7:30 pm, en el Koubek Center y el domingo 19 de abril, a las 3:15 pm, en el Silverspot Cinema. Ambas funciones contarán con la presencia del pintor Tomás Sánchez y el director Juan Carlos Martín, quienes dialogarán con el público tras presentar la película.

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