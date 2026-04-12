"Perseverancia" nos sumerge en el arte de Tomás Sánchez

MIAMI.- Se suele decir que la vida imita al arte y que por eso la vida de muchos autores parece sacada de la ficción. Este es el caso del pintor cubano Tomás Sánchez. Reconocido mundialmente por pintar paisajes oníricos y vertederos de basura con un nivel de detalle casi imposible, la obra de este artista contiene una mirada profundamente espiritual sobre la relación del hombre con el medio ambiente y la divinidad.

Más allá de sus cuadros, Sánchez tiene una vida fascinante en la que el destino, la meditación y el amor por la pintura convergen de una forma inesperada y que se vuelve el epicentro del ensayo documental Perseverancia. Una película en la que a través de entrevistas, material de archivo, dramatizaciones y conversaciones con Tomás Sánchez nos podemos sumergir en el alma del artista.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el realizador mexicano Juan Carlos Martín (Campo Abierto, Gabriel Orozco), director de Perseverancia, sobre su conexión personal con el pintor Tomás Sánchez y la impronta que esto tuvo en el proyecto, su experiencia rodando entre Costa Rica, Cuba, Bélgica y New York, los paralelismos entre su obra y la del autor que explora, el porqué Perseverancia es considerado un ensayo-documental y la relevancia del mismo para el público.

Perseverancia será proyectado como selección oficial del Miami Film Festival los días lunes 13 de abril, a las 7:30 pm, en el Koubek Center y el domingo 19 de abril, a las 3:15 pm, en el Silverspot Cinema. Ambas funciones contarán con la presencia del pintor Tomás Sánchez y el director Juan Carlos Martín, quienes dialogarán con el público tras presentar la película.