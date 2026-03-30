Peso Pluma agrega sabor mexicano a colaboración con Kanye West

El músico mexicano Peso Pluma llega a la 24ª ceremonia de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- La industria musical global celebra un hito significativo con el lanzamiento de Last Breath, una pieza que integra el talento del exponente mexicano Peso Pluma y el rapero estadounidense Kanye West , ahora conocido como Ye. Esta colaboración se desprende del álbum titulado Bully, presentado oficialmente el 28 de marzo de 2026.

La producción destaca por una arquitectura sonora compleja que amalgama el inglés y el español sobre una base que incorpora elementos de la salsa, gracias a la participación del reconocido músico de latin jazz Poncho Sánchez.

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Cultura mexicana en el mercado internacional

El proyecto trasciende la mera ejecución vocal al proponer una estética visual y narrativa profundamente arraigada en la iconografía de México. Peso Pluma traslada la esencia de los corridos tumbados a una producción de escala mundial, donde el video oficial utiliza el blanco y negro para presentar una alegoría protagonizada por figuras de la lucha libre.

La inclusión de elementos simbólicos como las máscaras y el "chipote chillón", en clara alusión a la obra de Roberto Gómez Bolaños, subraya un esfuerzo deliberado por posicionar referentes culturales hispanos en la vanguardia del entretenimiento global.

La estrategia promocional liderada por Ye reforzó este vínculo mediante el reconocimiento en redes sociales a leyendas del pancracio mexicano como El Santo, Blue Panther y el Rayo de Jalisco.

Por su parte, la dirección creativa del álbum estuvo a cargo de Bianca Censori, quien supervisó la coherencia artística de un material que incluye 18 temas y colaboraciones con figuras como Don Toliver y CeeLo Green.

Esta no es la primera ocasión en que ambos artistas coinciden, pues cuentan con el antecedente de Gimme A Second 2, consolidando una relación profesional que hoy se materializa en un éxito rotundo dentro de las plataformas digitales.

El recibimiento de Last Breath confirma la viabilidad de fusionar trompetas y percusiones tradicionales con las métricas del hip hop contemporáneo, marcando un precedente en la interconexión de los mercados urbanos de Estados Unidos y México durante el presente año.