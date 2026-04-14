Phil Collins, Iron Maiden y Oasis, entre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock

Los músicos británicos Liam y Noel Gallagher, miembros del grupo Oasis, actúan durante su concierto en el Festival Internacional de Benicasim, en Benicasim, Castellón, el 7 de agosto de 2005.

LOS ÁNGELES.- El cantante británico Phil Collins , la legendaria banda de metal Iron Maiden, y los príncipes del Britpop, Oasis , ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll este año, según se dio a conocer este lunes en directo por la televisión estadounidense.

Esta promoción, que incluye también a Joy Division/New Order, Billy Idol, la cantante Sade, el colectivo de hip hop Wu-Tang Clan y el cantante de R&B Luther Vandross, será oficialmente incorporada al templo del Rock and Roll durante una ceremonia el 14 de noviembre en Los Ángeles.

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El anuncio de las incorporaciones se realizó en un episodio en vivo del concurso American Idol, presentado por los rockeros Pat Benatar y Neil Giraldo.

Leyendas

Phil Collins, rey británico del rock FM de los años 1980, es uno de los pocos cantantes, junto con Michael Jackson y Paul McCartney, que han vendido más de 100 millones de discos tanto dentro de un grupo (Genesis) como en solitario.

Por su parte, los hermanos Gallagher anunciaron a finales de agosto la reunificación de Oasis, grupo emblemático del britpop, lo que suscitó un enorme entusiasmo, 15 años después de su separación.

Los candidatos elegibles para el Salón de la Fama del Rock deben haber lanzado su primer disco comercial al menos 25 años antes de ser nominados.

La promoción de 2025 incluyó a Outkast, White Stripes y Cyndi Lauper.

FUENTE: AFP