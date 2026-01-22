Phil Collins revela que recibe cuidado médico las 24 horas por grave estado de salud

El cantante británico Phil Collins se presenta en el escenario durante la gira "The Last Domino" de la banda de rock británica Genesis en el estadio Paris La Defense, en Nanterre, noreste de Francia, el 16 de marzo de 2022.

MIAMI.- Phil Collins se sincera sobre sus problemas de salud . El miércoles 21 de enero, antes de su cumpleaños número 75, el músico de Genesis apareció en el podcast Eras de la BBC y reveló detalles sobre sus problemas de salud que ha estado experimentando en los últimos años.

"Es algo constante. Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal me salió mal", declaró a la presentadora Zoe Ball.

EN LAS RED Disputa familiar de los Beckham genera avalancha de memes virales

"Tuve COVID en el hospital. Mis riñones empezaron a fallar. Todo parecía converger al mismo tiempo", continuó.

El artista de In the Air Tonight reveló que se ha sometido a cinco cirugías de rodilla y que ahora solo tiene una que funciona correctamente, por lo que debe caminar con asistencia. Adicionalmente, sus riñones han empezado a fallar.

Recuperación

Collins reflexionó sobre su recuperación y admitió que sus riñones estaban "destrozados" por el consumo de alcohol en exceso. Dejó de beber a partir de eso y compartió que recientemente celebró dos años de sobriedad.

“Han sido unos últimos años difíciles, interesantes y frustrantes, pero ya está todo bien”, aseguró.

En febrero de 2025, el ocho veces ganador del Grammy habló sobre cómo sus problemas de salud afectaron su deseo de tocar música, declarando a la revista MOJO que, aunque consideró entrar en su estudio para crear nueva música, su condición lo detuvo.

“Sigo pensando que debería bajar al estudio a ver qué pasa. Pero ya no tengo ganas. La cuestión es que he estado enfermo. Muy enfermo”, dijo entonces.

En 2022, Collins se retiró de la batería después de que sus problemas de salud le dificultaran coger una baqueta. Ese año, Genesis realizó su última gira.