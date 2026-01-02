viernes 2  de  enero 2026
Pink revela que pasó la víspera de Año Nuevo hospitalizada

Pink explicó que antes de culminar el 2025 pasó por el quirófano para solventar una molestia en su columna cervical

La cantante Pink.&nbsp;

La cantante Pink. 

Captura de pantalla/Instagram/@pink
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Mientras cientos de artistas compartían sus mejores outfits y postales familiares para desearle a sus seguidores un feliz año 2026, la forma en la que Pink se pronunció fue diferente y despertó la preocupación de sus fanáticos. La artista publicó un selfie desde una cama de hospital, con bata, vías y una venda en su cuello.

Si bien la estética no parecía ser la mejor, Alecia Beth Moore-Hart, nombre de pila de la cantante, regalaba a la cámara una gran sonrisa.

King Mango Strut.
Vuelve a Miami el desfile King Mango Strut
Carlos Miguel y Orquesta. 
Hieren a dos músicos durante concierto en Lima

"Quiero decir Feliz Año Nuevo a todos. Estoy tan feliz de decir adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al caballo. Estoy dejando atrás todo mi dolor en 2025. Este fue un año difícil para todos nosotros y osciló entre lo absolutamente devastador y lo ligeramente molesto", inició la intérprete.

"En medio de todo eso, había tanta belleza. Y podía despertarme cada día, levantarme de la cama y dedicarme a mis asuntos. Amar a mis hijos y ayudarlos a alcanzar sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o nada. Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y disculparme, y todo el resto de nuestro hermoso desorden. Tanta belleza en medio de todo. Hay mucha más gente buena que mala en el mundo. Me despedí de personas increíblemente importantes y di la bienvenida a otras nuevas. Este año he cumplido sueños, así como pesadillas", continuó.

Intervención quirúrgica

En la misma publicación, y tras explicar los retos que enfrentó durante el 2025, Pink señaló que antes de culminar el año pasó por el quirófano para solventar una molestia en su columna cervical. Una necesidad importante para su salud y para sus shows.

"Termino el año dándole reverencia, prestando atención y arreglando mi cuerpo. Puede que no sea un lifting facial elegante, pero estoy recibiendo dos nuevos discos brillantes en mi cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que aprecio este recipiente que tengo y lo uso para todo lo que vale la pena. El rock 'n' roll es un deporte de contacto. Y mientras me siento aquí sola en la víspera de Año Nuevo en una habitación de hospital, mientras mi familia está felizmente haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he hecho", manifestó.

En este sentido, la cantante compartió una profunda reflexión sobre la importancia de hacer frente a algunas situaciones y mantener una narrativa positiva para evitar que los malos episodios y problemas se apoderen de nuestra energía.

"Espero y rezo para que cada persona pueda pedir ese deseo, tener esa opción. Sé que para algunos no es una realidad. Este año trabajaré para ayudar a preservar las decisiones que otros toman para sí mismos, sus familias y esta misma búsqueda de la felicidad. Hagamos lo mejor para nosotros mismos y para los demás. No tengamos miedo de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Voy a elegir pensamientos positivos sobre los negativos. Y voy a luchar contra la muerte de la luz. Voy a recuperar mi naturaleza. Y voy a seguir buscando la luz, incluso mientras experimento la oscuridad".

Por último, deseó un feliz año a sus seguidores, invitándolos a redescubrirse en este 2026.

"Feliz año nuevo y que experimenten más alegría que tristeza, más sol que lluvia, más amor que odio. Vamos a perder esa vieja piel de serpiente. Y encontrar nuestros caballos de fuerza".

