Polonia, una joya escondida en Europa

Europa está llena de grandes destinos, y es hora de planificar un viaje a Polonia , donde destacan su rica cultura, historia, hermosa arquitectura, gastronomía única y diversos paisajes naturales.

Aunque a veces se considera un destino vacacional subvalorado, Polonia figura entre los 20 países con mayor afluencia de turistas, con un número de visitantes significativo y en crecimiento.

Visite la página web de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia, disponible en varios idiomas, para conocer este país europeo donde se fusionan historia, cultura y naturaleza.

Incluso puede descargar folletos (PDF) por ciudades, cultura y arte, naturaleza, castillos y palacios, balnearios y spas, gastronomía, etc.

En fin, visitemos el sitio web de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia.

Después de consultar la cabecera de la plataforma online, con inspiración, noticias y atracciones principales, exploremos las 16 regiones de Polonia haciendo clic en el mapa del país.

¡Es divertido! Puede hacer clic en todas las regiones que quiera. Yo las consulté todas y decidí emprender una expedición fuera de lo común, como me recomendaron: las ciudades y alrededores de ód, Pozna y Wrocaw.

Lodz: Ubicada en la región de Lódzkie, esta provincia polaca cuenta con una creciente cantidad de atracciones turísticas, tanto naturales como hechas por su gente. Lodz es una ciudad multicultural con una fascinante historia industrial que se ha transformado en un destino relajado, creativo y familiar, como el centro de arte Manufaktura, su centro comercial y complejo de ocio, resultado directo del mayor proyecto de renovación de Polonia desde la reconstrucción del casco antiguo de Varsovia en la década de 1950. Hay numerosos restaurantes y bares, muchos de ellos ubicados a lo largo de la atractiva calle Piotrkowska, una de las vías comerciales más largas de Europa, con una longitud de unos 4,2 km. Hay parques y museos que recrean su historia de forma imaginativa e interesante.

Poznan: Esta es la capital de la provincia de Wielkopolska, donde se encuentran numerosos lugares históricos valiosos, castillos y palacios, además de la primera capital de Polonia, Gniezno. Pozna gira en torno a su encantadora Plaza del Mercado Viejo, con coloridas casas de comerciantes y edificios históricos como el Ayuntamiento, junto con edificios góticos, barrocos y renacentistas con buenos restaurantes, cafeterías y actividades culturales, lo que la convierte en un destino auténticamente polaco y de gran importancia histórica. El Museo Nacional de Poznan, una de las principales ramas del sistema de museos nacionales de Polonia, alberga una rica colección de pintura polaca desde el siglo XVI y una colección de obras de arte extranjeras.

Wroclaw: Hogar de una variedad de maravillas arquitectónicas, la provincia de Dolnolskie cuenta con montañas, dos parques nacionales y el mayor número de balnearios de Polonia. Wroclaw es la vibrante capital regional, con varios monumentos arquitectónicos que constituyen los mejores ejemplos de la arquitectura gótica y barroca de ladrillo del país. La calle Antoniego tiene solo 289 metros de longitud, pero está repleta de restaurantes y bares y se encuentra cerca de la Plaza del Mercado, en el casco antiguo. Aquí, el Museo Nacional alberga una de las mayores colecciones de arte contemporáneo del país.

Época para visitar

La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen un clima agradable y menos aglomeraciones, mientras que el verano (de junio a agosto) es la época más popular para visitar.

El invierno puede ser frío y nevoso, pero también hermoso.

¿Cómo llegar a Polonia?

Varias aerolíneas vuelan desde áreas metropolitanas de Estados Unidos a Varsovia, incluyendo LOT Polish Airlines desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York.

Si tiene pasaporte estadounidense, no necesita visa por hasta 90 días, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular polaca local para obtener la información adecuada.

Cómo desplazarse

Polonia cuenta con un sistema de transporte público muy desarrollado, que incluye trenes, autobuses y tranvías, lo que facilita viajar entre ciudades y regiones.

Idioma

El polaco es el idioma oficial, pero el inglés se habla y entiende ampliamente en muchas ciudades y destinos turísticos. Tal vez deba quieras mostrar respeto aprendiendo y teniendo a mano un par de frases en polaco para saludar a la gente, como “Dzie dobry” (en DOH-bry) para “buenos días” o “Przepraszam, czy mówisz po angielsku?” (psheh-PRAH-shahm, chee MOO-veesh poh ahn-GYEL-skoo?) para “lo siento, ¿habla inglés?”.

Dónde alojarse

Este país europeo ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los bolsillos. Desde hoteles de cinco estrellas en varias ciudades hasta hoteles boutique, hostales y apartamentos.

Tenga en cuenta que Polonia es uno de los países más asequibles de Europa. Puede encontrar opciones muy económicas de comida, alojamiento, transporte y actividades.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el zloty sigue siendo la moneda oficial y de curso legal del país. Se subdivide en 100 groszy (gr), como los centavos a un dólar, y se pronuncia zwt.

Siga estos consejos para ahorrar dinero. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni en su destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares, ignorando las comisiones, a menudo excesivas, que les cobran.

Es mejor depositar el dinero en su cuenta bancaria y usar su tarjeta de cajero automático tan pronto como llegue al destino. El banco emisor te cobrará tres o cuatro dólares, pero se ahorrará la comisión de cambio y obtendrá el mejor tipo de cambio internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.