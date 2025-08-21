jueves 21  de  agosto 2025
Descubre Polonia: historia, cultura y ciudades dinámicas

El vídeo de viaje de Rick Steves ofrece una buena mirada al país europeo

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Los vídeos de viajes pueden ser una buena fuente de información para planificar viajes, y el episodio de Rick Steves sobre Polonia ofrece una buena visión del país, mostrando su historia, cultura y dinámicas ciudades.

El vídeo destaca lugares específicos como Cracovia, Varsovia y Gdansk, así como el tristemente célebre monumento conmemorativo de Auschwitz-Birkenau.

Steves habla de la orgullosa cultura nacional polaca, incluyendo cómo este país europeo logró recuperar su territorio tras la Primera Guerra Mundial y renacer tras la Segunda Guerra Mundial, y de nuevo tras 45 años de régimen pro-soviético.

Destaca cómo el pueblo polaco se mantuvo firme en su fe católica durante años y luchó por su libertad por diversos medios.

Este episodio fue transmitido por Public Broadcasting Service y está disponible en streaming en PBS.org y la aplicación de PBS.

También puedes ver el episodio completo aquí en RickSteves.com en internet.

Ciudades

Cracovia: Conocida por su casco antiguo medieval muy bien conservado, su vibrante Plaza del Mercado, sus iglesias y el cercano Castillo de Wawel.

Varsovia: Una ciudad reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial que ofrece una mezcla de arquitectura histórica y vida urbana moderna.

Gdansk: Esta ciudad portuaria posee una rica historia marítima, que incluye el movimiento social y sindical Solidaridad y el comercio del ámbar.

Wroclaw: La ciudad es conocida por su arquitectura única, incluyendo la histórica Plaza del Mercado y el encantador casco antiguo.

Toru: Esta es otra ciudad medieval, más conocida por su pan de jengibre y su conexión con Copérnico.

Época para visitarla

La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen un clima agradable y menos aglomeraciones, mientras que el verano (de junio a agosto) es la época más popular para visitarla.

El invierno puede ser frío y nevoso, pero también hermoso. Desde los nevados Montes Tatras hasta los encantadores mercados navideños, el invierno es también una buena época para visitarla, incluso si hace frío. Si busca esquiar y hacer snowboard en una zona menos turística, Wisla podría ser el lugar ideal.

Cómo desplazarse

Polonia cuenta con un sistema de transporte público bien desarrollado, que incluye trenes, autobuses y tranvías, lo que facilita viajar entre ciudades y regiones.

Idioma

El polaco es el idioma oficial de Polonia, pero el inglés se habla y entiende ampliamente en las principales ciudades y destinos turísticos.

Quizás quiera aprender o tener a mano algunas frases en polaco para saludar, como “Dzie dobry” para “Buenos días” o “Przepraszam, czy mówisz po angielsku?" para "Disculpe, ¿habla inglés?

Dónde alojarse

Polonia ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Desde hoteles de cinco estrellas en varias ciudades hasta hoteles boutique, hostales y apartamentos.

¿Cómo llegar?

Hay aerolíneas que ofrecen vuelos desde varias áreas metropolitanas de Estados Unidos a Varsovia, incluyendo LOT Polish Airlines desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York.

Si tiene pasaporte estadounidense, no necesita visa por hasta 90 días. Sin embargo, si viaja con un documento de otro origen, comuníquese con su oficina consular polaca local para obtener la información pertinente.

Visite poland.travel para más información.

