Presentan avance del filme "The Devil Wears Prada 2"

El avance no revela mayores detalles de la trama, por lo que habrá que esperar a que el estudio comparta el tráiler oficial de la película

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en The Devil Wears Prada 2.&nbsp;

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en "The Devil Wears Prada 2". 

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Este 12 de noviembre, 20th Century Studios compartió el primer avance del filme The Devil Wears Prada 2. Con la icónica canción de Madonna de fondo, Vogue, se presenta a Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, y a Andy Sachs, a quien da vida Anne Hathaway.

El avance sigue, literalmente, los pasos de una mujer (al ritmo de la canción) que luce unos tacones rojos hasta llegar a un ascensor en el que la toma se abre y se aprecia a la editora en jefe de la revista Runway. Seguidamente, el personaje de Hathaway interrumpe el cierre de las puertas e ingresa a la cabina.

Con la mirada que caracteriza a Priestly, le dice: "Ya era hora", mientras Andy Sachs se pone unos lentes de sol y respira profundamente.

Aunque los seguidores esperaban más del teaser, habrá que esperar el estudio comparta el tráiler oficial, puesto que en este avance no se revelaron más detalles de la trama.

Estreno

Lo cierto es que la película llegará a las pantallas de cine de todo el mundo el 1 de mayo de 2026.

A casi dos décadas de su estreno, la cinta vuelve con parte del equipo original como la productora Wendy Finerman y Aline Brosh McKenna, quien se encargó de adaptar el libro homónimo de Lauren Weisberger para la primera entrega. El filme cuenta con la dirección de David Frankel.

Se anticipó que la nueva entrega explorará los desafíos de la revista en la era digital, así como otros obstáculos que sacuden a la industria de la moda.

La secuela cuenta con las actuaciones de Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora, además del regreso de Tracie Thoms y Tibor Feldman. Trascendió que Lady Gaga también tendrá una participación luego de ser fotografiada en el set.

