jueves 26  de  marzo 2026
SÉPTIMO ARTE

Ryan Gosling protagoniza secuela de "Everything Everywhere All at Once"

El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar

El actor canadiense Ryan Gosling posa a su llegada a la alfombra roja para el estreno mundial de la película Project Hail Mary (Proyecto Fin del mundo)&nbsp;en Londres el 9 de marzo de 2026.

El actor canadiense Ryan Gosling posa a su llegada a la alfombra roja para el estreno mundial de la película Project Hail Mary (Proyecto Fin del mundo) en Londres el 9 de marzo de 2026.

AFP/Carlos Jasso

LOS ÁNGELES.- Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de la película oscarizada Everything Everywhere All at Once, que dirigirá Daniel Kwan y Daniel Scheinert, informó este jueves Variety.

De acuerdo con el medio, se espera que la producción comience en Los Ángeles este verano, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama.

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La película

El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar, entre ellos los de mejor dirección, película y guion en la ceremonia de 2023.

Kwan, Scheinert y Jonathan Wang producirán la cinta, aún sin título, a través de su acuerdo general Playgrounds con Universal, y se prevé que la película se estrene el 19 de noviembre de 2027.

Ese mismo año Gosling también estrenará Star Wars: Starfighter, del director Shawn Levy, un proyecto derivado (spin-off) ambientado en una galaxia lejana.

Recientemente el actor de 'Barbie' estrenó la cinta de ciencia ficción Project Hail Mary.

FUENTE: EFE

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