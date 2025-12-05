viernes 5  de  diciembre 2025
Príncipes de Gales y sus hijos acuden a servicio en Abadía de Westminster

Los pequeños llegaron junto a su padre, el príncipe William, puesto que Kate Middleton había arribado al evento mucho antes para recibir a invitados, artistas y voluntarios

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos "Juntos en Navidad" en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.

AFP/ Aaron Chown /Vía Pool
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La familia real británica ha dado inicio a las actividades de la temporada decembrina, y este viernes los príncipes de Gales acudieron al servicio anual de villancicos en la Abadía de Westminster en Londres junto a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Desde el año 2021, Kate Middleton encabeza el servicio Juntos en Navidad, un concierto de villancicos que en principio se realizó como agradecimiento a quienes en todo el Reino Unido contribuyeron a sus comunidades durante la pandemia de Coronavirus, pero se convirtió en una tradición anual.

Los pequeños llegaron junto a su padre, el príncipe William, puesto que la princesa había arribado al evento mucho antes para recibir a invitados, artistas y voluntarios.

La familia

Aunque este evento marcó la primera salida de los príncipes y la princesa desde el Trooping the Colour, que se realizó en junio, no es la primera vez que los hermanos asisten.

Los pequeños llegaron junto a su padre, el príncipe William, puesto que Kate Middleton había arribado al evento mucho antes para saludar a invitados, artistas y voluntarios.

La familia lució trajes combinados en tonos verde y azul.

"Louis, de 7 años, y George, de 12, lucieron trajes a juego con su padre, mientras que Charlotte, de 10, lució un vestido azul marino con un escote que evocaba el reciente look de Kate para el Festival del Recuerdo", reseñó People.

El príncipe George y la princesa Charlotte lo hicieron por primera vez en 2022, mientras que el príncipe Louis debutó en la ceremonia navideña del 2023, y desde entonces todos asisten anualmente.

