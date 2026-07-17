viernes 17  de  julio 2026
POLÉMICA

Policía italiana allana marcas de lujo Bulgari y Chanel

Otras marcas de lujo implicadas fueron Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler y Stefano Ricci

Modelos presentan una creación para Chanel durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2024 en París el 23 de enero de 2024.

Modelos presentan una creación para Chanel durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2024 en París el 23 de enero de 2024.

AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

MILÁN.- La policía italiana allanó las oficinas de varias marcas de lujo, entre ellas Bulgari y Chanel, ante la sospecha de que subcontrataban a trabajadores chinos, según informó un fiscal el jueves.

Otras marcas de lujo implicadas fueron Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler y Stefano Ricci, declaró a la AFP el fiscal de Milán, Paolo Storari, confirmando la información publicada por el diario económico Il Sole 24 Ore.

Lee además
Emely Barbena, de 35 años, fue detenida cuando regresó al lugar de los hechos.
AGRESIÓN ARMADA

Disputa desata violento apuñalamiento en estación de Tri-Rail de Hialeah, se busca a uno de los presuntos responsables
Randeshia Coats, de 39 años.
NEGLIGENCIA

Arrestan a madre tras hallar solo a su hijo de 2 años en un edificio de Miami

Investigación

Una exhaustiva investigación de la fiscalía de Milán ha revelado numerosos casos de explotación laboral en las cadenas de suministro de algunas de las principales marcas de moda italianas, como Prada, Givenchy y Dolce & Gabbana.

El problema radica en la práctica casi generalizada de las marcas de subcontratar a proveedores que, a su vez, subcontratan a otros, en un contexto de márgenes cada vez más ajustados y escasa supervisión de las condiciones laborales, lo que acaba derivando en empresas que emplean a trabajadores chinos en condiciones de explotación.

Varias marcas, entre ellas Loro Piana, han sido intervenidas temporalmente debido a la preocupación por las condiciones laborales en sus proveedores.

Las restricciones se levantaron después de que las empresas acordaran gestionar sus cadenas de suministro con mayor rigor.

El gobierno italiano ha salido en defensa de las marcas de lujo; el ministro de Industria, Adolfo Urso, declaró el año pasado que la reputación de las marcas italianas estaba "bajo ataque".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Balacera en Gladeview deja a una niña de 12 años hospitalizada; atacante permanece prófugo

Florida refuerza la vigilancia vial con operativo regional contra el exceso de velocidad

Buscan a adulto vulnerable desaparecido en Brickell

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Donald Trump en su discurso del 16 de julio de 2026.  video
EEUU

Trump pone la mira en las elecciones legislativas durante discurso a la nación

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
William Upham.
JUSTICIA

Arrestan a candidato al Congreso en Florida por supuesta amenaza de muerte contra el presidente Trump

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

Un estacionamiento en Miami Beach.
CONTRASTE

Playas de Miami-Dade, el precio del parqueo que Palm Beach desistió de cobrarles a sus residentes

Autoridades de salud de EEUU advierten sobre el consumo de lechuga romana.
SALUD

Taco Bell retira lechuga mexicana de sus restaurantes en EEUU tras un brote de diarrea