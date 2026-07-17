Policía italiana allana marcas de lujo Bulgari y Chanel

Modelos presentan una creación para Chanel durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2024 en París el 23 de enero de 2024.

MILÁN.- La policía italiana allanó las oficinas de varias marcas de lujo, entre ellas Bulgari y Chanel, ante la sospecha de que subcontrataban a trabajadores chinos, según informó un fiscal el jueves.

Otras marcas de lujo implicadas fueron Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler y Stefano Ricci, declaró a la AFP el fiscal de Milán, Paolo Storari, confirmando la información publicada por el diario económico Il Sole 24 Ore.

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Investigación

Una exhaustiva investigación de la fiscalía de Milán ha revelado numerosos casos de explotación laboral en las cadenas de suministro de algunas de las principales marcas de moda italianas, como Prada, Givenchy y Dolce & Gabbana.

El problema radica en la práctica casi generalizada de las marcas de subcontratar a proveedores que, a su vez, subcontratan a otros, en un contexto de márgenes cada vez más ajustados y escasa supervisión de las condiciones laborales, lo que acaba derivando en empresas que emplean a trabajadores chinos en condiciones de explotación.

Varias marcas, entre ellas Loro Piana, han sido intervenidas temporalmente debido a la preocupación por las condiciones laborales en sus proveedores.

Las restricciones se levantaron después de que las empresas acordaran gestionar sus cadenas de suministro con mayor rigor.

El gobierno italiano ha salido en defensa de las marcas de lujo; el ministro de Industria, Adolfo Urso, declaró el año pasado que la reputación de las marcas italianas estaba "bajo ataque".

FUENTE: AFP