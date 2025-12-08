Gobierno de Reino Unido revisa solicitud de seguridad del príncipe Harry

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- El Gobierno de Reino Unido realiza una revisión a la solicitud del príncipe Harry de restablecer la seguridad oficial durante las visitas que realice a su país natal.

Según informó el medio The Sun, se han recopilado pruebas del equipo del duque de Sussex, la policía y el gobierno, para evaluar la solicitud del segundo hijo del rey Carlos III y la princesa Diana. No obstante, el diario señaló que la decisión se dará a conocer en enero.

En un comunicado enviado a la revista People, un portavoz del gobierno británico afirmó: "El sistema de seguridad protectora del gobierno británico es riguroso y proporcionado. Nuestra política tradicional es no proporcionar información detallada sobre dichos acuerdos, ya que hacerlo podría comprometer su integridad y afectar la seguridad de las personas".

El príncipe Harry ha manifestado en múltiples oportunidades que no está dispuesto a llevar a sus hijos, al príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, ni a su esposa, la duquesa de Sussex Meghan Markle, a Reino Unido si no cuenta con la protección del organismo que provee a la realeza de seguridad.

Sin embargo, en el pasado el Estado se ha negado argumentando que la pareja se separó de las funciones de la realeza, y dicha protección es financiada completamente por los contribuyentes.

Ahora, esta revisión podría allanar el camino para que Harry pueda llevar a sus hijos a Reino Unido para que conozcan y compartan con su familia.

En septiembre, Harry y el rey Carlos III mantuvieron un encuentro, el primero en 19 meses. El hecho fue percibido como un paso entre las partes para la reconciliación.

Seguridad

La cobertura de seguridad se eliminó después de que Harry y Meghan se retiraran de sus funciones reales de primera línea en 2020. Aunque Harry ha peleado legalmente el hecho, perdió una apelación en mayo. Entonces, se supo que él, Meghan, de 44 años, y su familia no habían sido evaluados desde 2019.

En octubre, escribió a la ministra del gobierno británico encargada de la policía y la prevención del delito en Gran Bretaña, Shabana Mahmood, para hacer un llamamiento personal.

El Ministerio del Interior supervisa el Comité Ejecutivo Real y VIP (RAVEC), organismo especial que gestiona las decisiones sobre la seguridad de la realeza, diplomáticos y personalidades importantes. Este comité, integrado por miembros del gobierno, la Policía Metropolitana y cortesanos de la Casa Real, es el que solicita evaluaciones de riesgo para individuos específicos.