jueves 23  de  abril 2026
REALEZA

Príncipe Harry realiza visita sorpresa a Kiev

El príncipe tiene también previsto visitar Halo Trust, una organización de eliminación de minas a la que apoyaba su madre, la princesa Diana

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls

KIEV.- El príncipe Harry de Inglaterra pidió este jueves a Estados Unidos que adopte un papel decisivo para poner fin a la invasión rusa a Ucrania e instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a "detener esta guerra".

Harry llegó sorpresivamente en la jornada a la capital, en su tercera visita a Ucrania para apoyar a los veteranos heridos como parte de su Fundación Invictus Games.

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Al hablar en el Foro de Seguridad de Kiev, al que asistieron reporteros de la AFP, dijo que Ucrania había dado un ejemplo de "liderazgo" y "unidad" desde que las fuerzas rusas iniciaron la invasión, en febrero de 2022.

"Este es un momento para el liderazgo estadounidense; un momento para que Estados Unidos demuestre que puede honrar sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales", señaló en su discurso.

Fin de la guerra

También se dirigió directamente a Putin, para pedirle que "evite más sufrimiento tanto para ucranianos como para rusos, y que elija un camino diferente".

"Presidente Putin, ningún país se beneficia de la continua pérdida de vidas que estamos presenciando. Aún hay un momento ahora para detener esta guerra", expresó.

"El pueblo ucraniano ha hecho algo extraordinario. Se ha adaptado, ha resistido y ha mantenido la línea", afirmó.

"Pocos creían que eso sería posible. Y, sin embargo, aquí están: siguen en pie, siguen luchando y siguen liderando", señaló.

El príncipe tiene también previsto visitar Halo Trust, una organización de eliminación de minas a la que apoyaba su madre, la princesa Diana.

Harry ya había visitado Ucrania en septiembre de 2025, cuando se reunió con veteranos de guerra y autoridades en el marco de su fundación Invictus Games Foundation, que fundó en 2014 para apoyar a soldados heridos a través de competiciones deportivas.

En abril del año pasado acudió con su esposa, Meghan Markle, a un centro de rehabilitación para soldados heridos en Leópolis, en el oeste de Ucrania.

FUENTE: AFP

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