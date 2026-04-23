jueves 23  de  abril 2026
MÚSICA

Orquesta de Miami presenta el espectáculo "Cuba, Mi Amor"

El concierto contará con clásicos cubanos entrañables y piezas atemporales, bajo la dirección de la fundadora y directora artística Elaine Rinaldi

La soprano Eglise Gutiérrez se une a la Orquesta de Miami para el concierto Cuba, mi amor.

La soprano Eglise Gutiérrez se une a la Orquesta de Miami para el concierto "Cuba, mi amor".

Cortesía/ Orquesta de Miami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Orquesta de Miami rinde tributo a los grandes maestros de la canción cubana —Ernesto Lecuona, Sánchez de Fuentes y otros— en una cita que celebrará la pasión, el lirismo y la belleza del patrimonio musical cubano de la mano de la soprano Eglise Gutiérrez.

Cuba, mi amor está patrocinado por ArtesMiami y es el concierto de clausura de la nueva Temporada Clásica de Pinecrest de la Orquesta de Miami. La Serie Clásica de Pinecrest está patrocinada en parte por First Bank Miami, el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, American Airlines y la Fundación Kirk.

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El concierto contará con clásicos de Cuba entrañables y piezas atemporales, bajo la dirección de la fundadora y directora artística Elaine Rinaldi.

Trayectoria

Eglise Gutiérrez, una de las intérpretes más destacadas de la canción cubana de su generación, aporta su extraordinario talento a obras tan queridas como Siboney, La salida de María la O, Mi vida eres tú, Tú Habanera, Corazón y muchas más.

Nacida en Cuba, estudió canto en Miami con Manny Pérez y en la Academia de Artes Vocales de Filadelfia. Entre sus galardones destacan los premios del Concurso Internacional de Canto Mirjam Helin, el Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé y el Premio Marian Anderson para Artistas Clásicos Emergentes.

Además, se ha presentado en los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo la Royal Opera House de Londres, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Carnegie Hall, Berlín, Roma, Zúrich, Bruselas, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, Tel Aviv, Hamburgo, Atenas, la Ópera de Santa Fe, la Ópera de Seattle, la Florida Grand Opera y la Washington Concert Opera.

Su repertorio operístico incluye papeles icónicos como Lucia (Lucia di Lammermoor), Gilda (Rigoletto), Violetta (La Traviata), Amina (La Sonnambula), Lakmé y los papeles principales en Maria di Rohan y Linda di Chamounix.

Espectáculo

Bajo la dirección artística de Rinaldi, la Orquesta de Miami es reconocida como una de las agrupaciones profesionales más singulares de Miami. Los programas originales y de gran éxito de la Orquesta de Miami han llevado música clásica de alta calidad a miles de personas en todo el condado de Miami-Dade, en gran parte de forma gratuita.

La función será el domingo 26 de abril a las 6:00 p.m. en Pinecrest Gardens, 11000 SW 577 Avenue, Pinecrest, FL 33156.

Los precios de los asientos reservados son los siguientes: Sección A: $50; Sección A (adultos mayores): $45; Sección A (menores de 18 años): $25; Sección B: $40; Sección B (adultos mayores): $35; Sección B (menores de 18 años): $20.

La función tendrá una duración aproximada de una hora y media y se presentará sin intermedio. Hay estacionamiento gratuito disponible en Pinecrest Gardens.

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