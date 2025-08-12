martes 12  de  agosto 2025
REALEZA

Príncipe Harry y Meghan Markle firman nuevo acuerdo con Netflix

A diferencia del acuerdo anterior, en el nuevo convenio Netflix tiene el derecho de aprobar o rechazar un proyecto antes de los duques pueda ofrecerlo a otros estudios

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda

LOS ÁNGELES.- El príncipe Harry, hijo menor del monarca británico Carlos III, y su esposa Meghan Markle continuarán desarrollando proyectos de cine y televisión para Netflix, pero con condiciones más limitadas, anunció el gigante del streaming el lunes.

La pareja, distanciada de la casa real británica y residente en Estados Unidos, ha trabajado con Netflix desde 2020. Produjo el documental Harry & Meghan y la serie With Love, Meghan, en la que la duquesa de Sussex aparece como una experta en tareas domésticas.

Lee además
El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.
REALEZA BRITÁNICA

Eximen al príncipe Harry de acusaciones de acoso en ONG en África
El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.
REALEZA BRITÁNICA

Príncipe Harry niega presunta disputa con su tío el príncipe Andrés

La serie tendrá una segunda temporada y hay un especial de Navidad previsto para diciembre, informó Netflix.

Nuevo acuerdo

A diferencia del acuerdo anterior, en el que Netflix tenía exclusividad sobre las producciones de la pareja, en el nuevo convenio la plataforma tiene el derecho de aprobar o rechazar un proyecto antes de que la productora de Harry y Meghan, Archewell Productions, pueda ofrecerlo a otros estudios.

Por lo general, los acuerdos de primera opción son menos lucrativos que los acuerdos exclusivos, aunque también proporcionan más flexibilidad a los productores.

"Nos enorgullece extender nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As Ever", declaró Markle, refiriéndose a su recientemente lanzada línea de productos de estilo de vida y hogar, que incluye vinos y mermeladas.

Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, describió a Harry y a Meghan Markle como: "voces influyentes cuyas historias resuenan en el público de todo el mundo", según un comunicado.

La pareja se casó en 2018, y dos años después se mudó a California tras abandonar sus obligaciones con la familia real. Al perder la financiación de la Corona, firmó su primer acuerdo con Netflix en 2020 por un valor estimado de 100 millones de dólares.

Esa cifra nunca se confirmó y no se han revelado los términos financieros de la renovación. Según el diario The New York Times, que cita este lunes una fuente familiarizada con lo convenido, el nuevo acuerdo tiene un valor menor para Harry y Meghan que el anterior.

Proyectos

Harry & Meghan, una serie de seis episodios que revela todo sobre su relación y su salida de la Casa de Windsor, tuvo 23 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, un récord para un documental de Netflix.

A pesar de las críticas demoledoras, With Love, Meghan superó los cinco millones de visualizaciones en la primera mitad de 2025, convirtiéndose en el programa de cocina más visto de Netflix.

El próximo especial navideño mostrará a Markle como anfitriona de "amigos y familiares" mientras "decoran los salones, preparan banquetes navideños, elaboran regalos conmovedores y comparten muchas risas", anuncia el comunicado.

A finales de este año, Netflix estrenará un cortometraje documental de Archewell Productions sobre un pequeño orfanato en Uganda.

La pareja también está produciendo una adaptación romántica de la novela de Carley Fortune, Te veo en el lago, aunque aún no se ha confirmado su estreno en Netflix.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cazzu considera que el dinero que Nodal envía para Inti es insuficiente

Taylor Swift anuncia su decimosegundo álbum: "The Life of a Showgirl"

Crecen rumores de boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

Te puede interesar

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

Por DANIEL CASTROPÉ
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
MÚSICA

Taylor Swift anuncia su decimosegundo álbum: "The Life of a Showgirl"

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida, dijo.
COLOMBIA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami en Miami, Florida, el 7 de agosto de 2025.
COMERCIO

Trump anuncia la extensión de la tregua arancelaria con China por 90 días

 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte