Príncipe William habla de cómo sus hijos enfrentaron enfermedad de Kate Middleton

William, príncipe de Gales, el príncipe George, la princesa Charlotte, el príncipe Louis, y Kate Middleton, princesa de Gales, asisten al servicio de villancicos "Together At Christmas" en la Abadía de Westminster en Londres el 6 de diciembre de 2024.

MIAMI.- En una vulnerable entrevista con Eugene Levy, el príncipe William habló sobre cómo afectó a sus tres hijos el diagnóstico de su esposa, Kate Middleton , así como el tratamiento y posterior recuperación.

Durante la aparición en la serie de Apple TV+ The Reluctant Traveler, el actor le preguntó al príncipe de Gales cómo se encontraban el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis luego de que su madre anunciara que le habían detectado cáncer en marzo de 2024.

“Cada persona tiene una forma distinta de afrontar estas situaciones, y los niños están en constante aprendizaje y adaptación (...) Somos una familia muy abierta, así que hablamos de las cosas que nos preocupan o nos inquietan, aunque nunca se sabe del todo cuáles pueden ser las consecuencias. Por eso, es importante estar ahí el uno para el otro y tranquilizar a los niños, asegurándoles que todo está bien”, expresó el príncipe de 43 años.

Cuando la princesa de Gales anunció que estaba recibiendo quimioterapia, hizo énfasis en que el bienestar de sus hijos era su prioridad, y que tanto ella como su marido estaban haciendo lo posible para manejar la situación de forma discreta.

“Como pueden imaginar, esto ha requerido tiempo. He necesitado tiempo para recuperarme de la operación abdominal antes de comenzar el tratamiento, pero, sobre todo, hemos necesitado tiempo para explicarle todo a George, Charlotte y Louis de una manera que puedan comprender, y para tranquilizarlos, asegurándoles que me recuperaré”, comentó en su momento.

La princesa Kate, de 43 años, completó su tratamiento en septiembre de 2024, y a principios de este año anunció que se encontraba en remisión.

Retos familiares

Durante el episodio de The Reluctant Traveler, Levy, el protagonista de la serie Schitt's Creek, le preguntó al heredero al trono británico cómo llevaban las cosas en el presente, luego de que, además de su esposa, su padre el rey Carlos III también recibiera un diagnóstico de cáncer.

"Todo va bien. La evolución es positiva, lo cual es una excelente noticia", respondió el príncipe.

También señaló que intentar proteger a su familia ha sido un balance complicado.

“Es importante que mi familia tenga un espacio seguro en el que procesar todo lo que ocurrió el año pasado, y lograrlo mientras seguía con mis obligaciones fue muy difícil (...) Todos tenemos desafíos en la vida, y lo importante es seguir adelante»”, concluyó.