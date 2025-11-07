viernes 7  de  noviembre 2025
PLATAFORMAS

Productor Andrés Felipe Acosta crea sello audiovisual de eficiencia creativa

Acosta construyó un método de creación que integra diseño conceptual, narrativa emocional e ingeniería de producción a la medida de los objetivos artísticos

El director y productor audiovisual Andrés Felipe Acosta.&nbsp;

El director y productor audiovisual Andrés Felipe Acosta. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El director y productor colombiano Andrés Felipe Acosta (conocido como AFAC) anuncia una nueva etapa creativa desde Los Ángeles, en la que combina dirección, producción y conceptualización de contenido para desarrollar narrativas audiovisuales y transmedia con enfoque de eficiencia creativa.

El trabajo reciente abarca videoclips de artistas de Estados Unidos, Canadá, Nigeria y Colombia, el desarrollo de series de ficción y no ficción, y la consolidación de A Colors Box y Black Motion Box como plataformas de contenido, innovación y propiedad intelectual.

Lee además
Juan Luis Guerra y el músico británico Sting.  video
MÚSICA

Juan Luis Guerra y Sting unen sus voces en versión de "Estrellitas y duendes"
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
JUSTICIA

Tribunal francés critica al Louvre por no invertir en seguridad

AFAC ha construido un método de creación que integra diseño conceptual, narrativa emocional y una ingeniería de producción a la medida del presupuesto y los objetivos artísticos. Ese enfoque le ha permitido entregar piezas de alto impacto para artistas como JP Saxe (CAN), Dance Gavin Dance (US), Silvi (COL), Tezay (NIG), Daniella De Luca (COL), Holy Water Buffalo (US), Elevn (COL) y Piel Camaleón (COL), así como contenidos para Bodytech, Caracol Televisión, El Espectador, Shock, Blu Radio, Fepafut, Gobierno de Aruba y ProGuides.

“Mi modelo es como el de un sastre: producir a la medida. La creatividad se consolida cuando el concepto se encuentra con límites claros de producción. Ahí ocurre el balance entre lo artístico y lo operativo”, afirmó AFAC en un comunicado de prensa.

Su estilo, definido por él mismo como un realismo cargado de elementos fantásticos, utiliza símbolos que “alteran la realidad” para amplificar el sentido emocional de la historia.

“Me interesa que cada elemento en cuadro diga algo y conecte con lo siguiente. No hay caprichos visuales. Todo está al servicio de una emoción y de distintas capas de lectura”, explicó.

Trabajo

Durante los últimos tres años, radicado en Los Ángeles, AFAC trabajó en el visual storytelling del álbum A Grey Area de JP Saxe, liderando arte, diseño de producción y una intervención escénica que incluyó la pintura de instrumentos y la creación de entornos cromáticos para el tour del artista.

“Queríamos que el público sintiera cómo un espacio gris se iba llenando de color con la música. Esa transición se convirtió en el hilo conductor de la puesta en escena".

En 2025 dirigió los videoclips Soledad y Polaroids de Silvi, cantante y compositora colombiana radicada en Los Ángeles, acompañados de una campaña de contenidos diseñada para sus lanzamientos de cierre de año. También realizó un videoclip en Joshua Tree para Daniella De Luca, integrando recursos analógicos y digitales para lograr texturas in-camera y minimizar la posproducción.

Actualmente desarrolla una nueva etapa de proyectos desde Los Ángeles. Entre ellos destacan Fitting Humans, microserie en formato vertical, y The CoLAmbians, piloto de dramedy series para plataformas de streaming. También trabaja en Teorías de un mundo diferente, video podcast animado, mientras amplía la propiedad intelectual y los modelos de negocio de Black Motion Box.

“La motivación está en el presente; en convertir una idea en algo que el mundo puede habitar. La verdadera escalada hoy es horizontal. Crecemos vinculándonos con artistas y marcas que están en nuestro mismo momento de expansión, poniéndonos al servicio de la historia y del público”, añadió.

Su obra ha sido reconocida en festivales de India, Brasil, Países Bajos, Argentina y Colombia. Producciones como Gózala, Antes de huir, Fabricando Alas, Fosa, Fondo, 2 0 4 0 y Venena Bibas han sido premiadas por su propuesta estética y narrativa, consolidando un recorrido que continúa expandiéndose en la industria internacional.

El bogotano forma parte de una nueva generación de creadores latinos nómadas, que producen desde Estados Unidos para audiencias globales y fomentan redes de colaboración entre directores, artistas visuales, músicos y productores que están redefiniendo la escena audiovisual de la costa oeste.

Temas
Te puede interesar

Andrea Meza sobre maltrato a Miss México: "Es inaceptable"

Amara La Negra brilla en la séptima temporada de "Love & Hip Hop: Miami"

Muere el músico cubano Baserva Soler

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SOLICITA MULTAS

Fiscal general de Florida demanda a Planned Parenthood por "prácticas de marketing engañosas"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos.
SEGURIDAD

La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' en España con 13 detenidos

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

En esta fotografía sin fecha proporcionada el lunes 18 de diciembre de 2023 por el gobierno norcoreano, el gobernante de ese país, Kim Jong Un, su hija y un funcionario observan lo que dice es un misil balístico intercontinental lanzado desde un lugar no revelado en Corea del Norte. No se permitió el acceso de periodistas independientes al evento. 
Tensiones

Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado, según Seúl

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida