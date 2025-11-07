viernes 7  de  noviembre 2025
Productor Andrés Felipe Acosta crea sello audiovisual

Acosta construyó un método de creación que integra diseño conceptual, narrativa emocional e ingeniería de producción a la medida de los objetivos artísticos

El director y productor audiovisual Andrés Felipe Acosta.

El director y productor audiovisual Andrés Felipe Acosta. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El director y productor colombiano Andrés Felipe Acosta (conocido como AFAC) anuncia una nueva etapa creativa desde Los Ángeles, en la que combina dirección, producción y conceptualización de contenido para desarrollar narrativas audiovisuales y transmedia con enfoque de eficiencia creativa.

El trabajo reciente abarca videoclips de artistas de Estados Unidos, Canadá, Nigeria y Colombia, el desarrollo de series de ficción y no ficción, y la consolidación de A Colors Box y Black Motion Box como plataformas de contenido, innovación y propiedad intelectual.

AFAC ha construido un método de creación que integra diseño conceptual, narrativa emocional y una ingeniería de producción a la medida del presupuesto y los objetivos artísticos. Ese enfoque le ha permitido entregar piezas de alto impacto para artistas como JP Saxe (CAN), Dance Gavin Dance (US), Silvi (COL), Tezay (NIG), Daniella De Luca (COL), Holy Water Buffalo (US), Elevn (COL) y Piel Camaleón (COL), así como contenidos para Bodytech, Caracol Televisión, El Espectador, Shock, Blu Radio, Fepafut, Gobierno de Aruba y ProGuides.

“Mi modelo es como el de un sastre: producir a la medida. La creatividad se consolida cuando el concepto se encuentra con límites claros de producción. Ahí ocurre el balance entre lo artístico y lo operativo”, afirmó AFAC en un comunicado de prensa.

Su estilo, definido por él mismo como un realismo cargado de elementos fantásticos, utiliza símbolos que “alteran la realidad” para amplificar el sentido emocional de la historia.

“Me interesa que cada elemento en cuadro diga algo y conecte con lo siguiente. No hay caprichos visuales. Todo está al servicio de una emoción y de distintas capas de lectura”, explicó.

Trabajo

Durante los últimos tres años, radicado en Los Ángeles, AFAC trabajó en el visual storytelling del álbum A Grey Area de JP Saxe, liderando arte, diseño de producción y una intervención escénica que incluyó la pintura de instrumentos y la creación de entornos cromáticos para el tour del artista.

“Queríamos que el público sintiera cómo un espacio gris se iba llenando de color con la música. Esa transición se convirtió en el hilo conductor de la puesta en escena".

En 2025 dirigió los videoclips Soledad y Polaroids de Silvi, cantante y compositora colombiana radicada en Los Ángeles, acompañados de una campaña de contenidos diseñada para sus lanzamientos de cierre de año. También realizó un videoclip en Joshua Tree para Daniella De Luca, integrando recursos analógicos y digitales para lograr texturas in-camera y minimizar la posproducción.

Actualmente desarrolla una nueva etapa de proyectos desde Los Ángeles. Entre ellos destacan Fitting Humans, microserie en formato vertical, y The CoLAmbians, piloto de dramedy series para plataformas de streaming. También trabaja en Teorías de un mundo diferente, video podcast animado, mientras amplía la propiedad intelectual y los modelos de negocio de Black Motion Box.

“La motivación está en el presente; en convertir una idea en algo que el mundo puede habitar. La verdadera escalada hoy es horizontal. Crecemos vinculándonos con artistas y marcas que están en nuestro mismo momento de expansión, poniéndonos al servicio de la historia y del público”, añadió.

Su obra ha sido reconocida en festivales de India, Brasil, Países Bajos, Argentina y Colombia. Producciones como Gózala, Antes de huir, Fabricando Alas, Fosa, Fondo, 2 0 4 0 y Venena Bibas han sido premiadas por su propuesta estética y narrativa, consolidando un recorrido que continúa expandiéndose en la industria internacional.

El bogotano forma parte de una nueva generación de creadores latinos nómadas, que producen desde Estados Unidos para audiencias globales y fomentan redes de colaboración entre directores, artistas visuales, músicos y productores que están redefiniendo la escena audiovisual de la costa oeste.

