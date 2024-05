Raphy Pina confirma que está en casa bajo custodia federal

En días pasados, se difundió que presuntamente Pina había abandonado el centro penitenciario de Carolina del Norte en el que se encontraba.

Posteriormente, el empresario explicó en redes sociales que se encontraba en un proceso llamado las medias casas, paso previo para obtener la libertad absoluta.

Además publicó en las historias de Instagram, una imagen con su identificación como interno en la prisión de mínima seguridad, RR Miami.

Próximos pasos

Pina también explicó que por los momentos no puede mostrarse en redes sociales, razón por la que ha recurrido a imágenes e ilustraciones que evocan su personalidad.

"Aún estoy bajo la custodia federal del BOP (Negociado de Prisión de Estados Unidos) y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones. Ya no queda mucho para prender ese ‘live’ y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que nos las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, comentó.

Pese a que su proceso aún no tiene fin, el productor señaló que viene con una meta clara: la creación de una fundación que permitirá ayudar a familias y jóvenes.

"Estoy en proceso de abrir mi fundación para ayudar a jóvenes, hogares y entidades que necesiten de mí tanto económico como personal, para sumar con la ayuda de ustedes a quienes lo necesiten", escribió.

Indicó que lanzará la tercera colección de su marca de ropa, y los fondos de las ventas serán destinados a la fundación.