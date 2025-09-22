lunes 22  de  septiembre 2025
Reese Witherspoon habla de cómo sanar tras relación abusiva

Reese Witherspoon señaló que tras romper ese vínculo tuvo que: “reprogramar su cerebro”, para recuperar la seguridad perdida

En esta foto de archivo tomada el 19 de enero de 2020, la actriz estadounidense Reese Witherspoon llega a la 26 edición anual de los Screen Actors Guild Awards en el Shrine Auditorium de Los Angeles. La productora de Witherspoon es comprada por una nueva empresa respaldada por capital privado.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La actriz Reese Witherspoon abrió su corazón en una reciente entrevista para el pódcast The Interview del New York Times, donde relató cómo logró sanar después de salir de una relación abusiva que marcó profundamente su autoestima y confianza personal.

La ganadora del Oscar, de 49 años, contó que la agresión no fue física, sino psicológica y verbalmente abusiva, lo que la llevó a creer durante años las críticas y descalificaciones que recibía de su pareja. “Mi espíritu había sido disminuido porque pensé que todas esas cosas horribles que esa persona decía de mí eran verdad”, expresó.

Witherspoon señaló que tras romper ese vínculo tuvo que: “reprogramar su cerebro”, para recuperar la seguridad perdida. “Tuve que reconfigurar mi forma de pensar, trabajar en mi confianza y volver a creer en mí misma”, explicó. La actriz destacó lo difícil que fue enfrentar este proceso siendo una figura pública, con la presión constante de los medios y la falta de privacidad.

Este testimonio no es el primero en el que la estrella de Legalmente rubia comparte su experiencia. En 2018, ya había confesado a Oprah Winfrey que una relación abusiva la llevó a replantear quién era y lo que merecía. Sin embargo, esta vez ahondó en el impacto psicológico, enfatizando que el abuso no siempre es físico, sino que puede destruir emocionalmente a una persona.

Mensaje con impacto

Al contar su historia, Witherspoon busca dar visibilidad a un tema que afecta a muchas personas y que suele pasar inadvertido. “No tenía la madurez emocional para entender lo que estaba viviendo. Ahora sé lo importante que es hablar de estas experiencias y reconocer el abuso en todas sus formas”, dijo.

Su testimonio llega en un contexto en el que la conversación sobre la salud mental y la violencia de género cobra cada vez más fuerza en Hollywood y más allá, con movimientos como #MeToo y Time’s Up que han alentado a numerosas mujeres a compartir sus vivencias.

Hoy, Reese Witherspoon se muestra más fuerte y en paz consigo misma. Además de su consolidada carrera como actriz y productora, se ha convertido en un referente de resiliencia y superación. Su mensaje subraya que sanar es posible, incluso después de experiencias que marcan profundamente la vida.

