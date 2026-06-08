lunes 8  de  junio 2026
TELEVISIÓN

Reportan que 12,2 millones de espectadores siguieron acto de León XIV en Madrid

El acto que tuvo un mayor seguimiento por parte de la audiencia fue la Vigilia con los jóvenes en la plaza de Lima de Madrid

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano.&nbsp; Foto de archivo. &nbsp;

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano.  Foto de archivo.

 

 Stefano Spaziani / Europa Press

MADRID.- Un total de 12,2 millones de espectadores únicos, el 26% de la población española, han seguido por televisión las retransmisiones especiales realizadas por los medios de comunicación para cubrir el viaje pastoral de León XIV durante el fin de semana.

El acto que tuvo un mayor seguimiento por parte de la audiencia fue la Vigilia con los jóvenes en la plaza de Lima de Madrid, especialmente entre las 8:35 pm y las 11:37 pm coincidiendo con la presencia del Pontífice, según la catalogación de Fifty5Blue recogida por Barlovento Comunicación.

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La segunda emisión más vista fue la realizada entre las 5:28 pm y 7:51 pm del domingo, 7 de junio, coincidiendo con la previa y el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, presidido por el Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid, con la participación de Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros.

Y el tercer espacio más seguido por el público fue la llegada a Madrid del Pontífice y su visita al Palacio Real el sábado, entre las 10 y las 2:05 pm.

Despliegue ténico y humano para la cobertura

Los distintos medios de comunicación están realizando una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del Pontífice para lo que han destinado un gran despliegue técnico y humano.

La Corporación de RTVE ha preparado un dispositivo para ofrecer todos los actos previstos a través de La 1, Canal 24 horas, RTVE Play, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España, con una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal.

En el caso de RTVE, que participa en la producción de la señal institucional, cuenta con más de 400 profesionales y un despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones. Un total de 170 cámaras con más de 100 km de cableado, y cerca de 70 cámaras especiales.

Además de la cobertura en los telediarios por parte de los Servicios Informativos, los programas 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'DCorazón' le están dedicando una atención destacada con equipos sobre el terreno y reporteros en la calle.

Por su parte, la cadena COPE y el canal de televisión TRECE están haciendo el mayor despliegue de toda su historia con más de medio centenar de profesionales, más de 70 horas de programación especial a lo largo de los siete días del viaje sumados a nuevos formatos y una oferta digital sin precedentes.

FUENTE: Europa Presss

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