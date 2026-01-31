sábado 31  de  enero 2026
Representante confirma que Catherine O'Hara falleció tras breve enfermedad

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que recibió una llamada de emergencia en la madrugada del viernes desde el domicilio de O'Hara

Catherine O'Hara, legendaria actriz de comedia, muere a los 71 años

Captura de Pantalla / People Magazine
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Horas después de la noticia del fallecimiento de la icónica comediante Catherine O'Hara, su representante confirmó a la revista People que falleció "tras una breve enfermedad". Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó al medio que recibieron una llamada de emergencia para informar sobre una mujer anónima en el domicilio de O'Hara.

La llamada fue registrada a las 4:48 a.m. Posteriormente, una mujer, presuntamente la estrella de Schitt's Creek, fue trasladada al hospital en estado grave. Según el audio del despacho del LAFD, la persona en peligro en el domicilio presentaba "dificultad para respirar".

La actriz de comedia era conocida por sus papeles en películas como Beetlejuice y Mi Pobre Angelito.

También protagonizó varias series de televisión, como Schitt's Creek, donde interpretó a Moira Rose junto a Annie Murphy, Dan y Eugene Levy. En 2020, ganó un Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia por su papel en la querida serie. También ganó un Globo de Oro y un premio SAG por la serie.

Reacciones

Amigos y colegas han compartido su conmoción y tristeza por la noticia del fallecimiento de O'Hara.

Macaulay Culkin, quien interpretó a su hijo en la pantalla en el clásico navideño Mi pobre angelito, compartió un sentido homenaje en Instagram.

"Mamá. Creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego", escribió bajo dos fotos de él y O'Hara.

Pedro Pascal, su coprotagonista de The Last of Us, también compartió un homenaje en Instagram, junto con una foto de los dos en el set.

"Oh, qué genial estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te conservará siempre. Siempre", escribió.

Michael McKean, quien junto con O'Hara fue un habitual en muchas comedias de Christopher Guest, resumió la pérdida con sencillez en X: "Solo una Catherine O'Hara, y ahora ninguna. Desgarrador".

A O'Hara le sobreviven su esposo de 33 años, el diseñador de producción Bo Welch, y sus dos hijos adultos, Luke y Matthew.

