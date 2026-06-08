Rescatan imágenes y documentos del primer homenaje a García Lorca en su pueblo natal

MIAMI.- El Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros ha rescatado valiosos documentos inéditos que conmemoran el primer homenaje público celebrado en honor a Federico García Lorca en su localidad natal, acontecido el 5 de junio de 1971. El hallazgo precede cinco años al multitudinario y célebre acto popular de 1976.

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y el Centro de Estudios Lorquianos han impulsado un acto oficial de divulgación para sacar a la luz los detalles de esta iniciativa histórica, impulsada en pleno franquismo por los hermanos Francisco y Antonio Sánchez Molina, junto al periodista Emilio Prieto Sánchez.

Memoria democrática

Los fondos recuperados demuestran que, pese a las estrictas dificultades y la censura de la época para reivindicar al poeta, aquella jornada de 1971 incluyó la lectura de su acta de bautismo junto a la pila de la iglesia local, visitas a la biblioteca y un emotivo recital poético que culminó bajo la lluvia frente a su casa natal.

Esta labor de memoria democrática coincide cronológicamente con la reciente entrega del premio "Pozo de Plata" a la 'Comisión de los 33', el colectivo de intelectuales y artistas que coordinó el posterior y masivo homenaje popular de 1976.

Para complementar esta importante recuperación histórica, está disponible la pieza musical A las cinco de un 5 de junio en YouTube, una composición inédita de Carlos Cano rescatada recientemente que conmemora el espíritu de libertad de aquellos primeros homenajes al poeta en Fuente Vaqueros.