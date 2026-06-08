lunes 8  de  junio 2026
PATRIMONIO

Rescatan imágenes y documentos del primer homenaje a García Lorca en su pueblo natal

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y el Centro de Estudios Lorquianos han impulsado un acto oficial de divulgación para compartir detalles de esta iniciativa

Busto de Federico García Lorca en el patio de su Museo Casa Natal.

Busto de Federico García Lorca en el patio de su Museo Casa Natal.

Europa Press/Diputación de Granada
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros ha rescatado valiosos documentos inéditos que conmemoran el primer homenaje público celebrado en honor a Federico García Lorca en su localidad natal, acontecido el 5 de junio de 1971. El hallazgo precede cinco años al multitudinario y célebre acto popular de 1976.

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y el Centro de Estudios Lorquianos han impulsado un acto oficial de divulgación para sacar a la luz los detalles de esta iniciativa histórica, impulsada en pleno franquismo por los hermanos Francisco y Antonio Sánchez Molina, junto al periodista Emilio Prieto Sánchez.

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Memoria democrática

Los fondos recuperados demuestran que, pese a las estrictas dificultades y la censura de la época para reivindicar al poeta, aquella jornada de 1971 incluyó la lectura de su acta de bautismo junto a la pila de la iglesia local, visitas a la biblioteca y un emotivo recital poético que culminó bajo la lluvia frente a su casa natal.

Esta labor de memoria democrática coincide cronológicamente con la reciente entrega del premio "Pozo de Plata" a la 'Comisión de los 33', el colectivo de intelectuales y artistas que coordinó el posterior y masivo homenaje popular de 1976.

Para complementar esta importante recuperación histórica, está disponible la pieza musical A las cinco de un 5 de junio en YouTube, una composición inédita de Carlos Cano rescatada recientemente que conmemora el espíritu de libertad de aquellos primeros homenajes al poeta en Fuente Vaqueros.

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